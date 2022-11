Trotz Draisaitl-Tores: Edmonton mit zweiter Pleite in Folge

Die deutschen NHL-Profis gingen in der Nacht zum Sonntag (MEZ) nahezu leer aus. Trotz persönlicher Erfolgserlebnisse konnte am Ende nur Detroits Moritz Seider einen Sieg bejubeln.

Zu früh gefreut: Edmontons Leon Draisaitl jubelt über sein Tor gegen Dallas. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Leon Draisaitl lieferte gegen die Dallas Stars erneut ab, konnte die Niederlage seiner Edmonton Oilers aber nicht verhindern. Beim 2:6 kassierten die Kanadier ihre bisher höchste Saisonpleite, der deutsche Superstar traf zum zwischenzeitlichen 1:2. Damit gelang dem 27-jährigen Kölner im siebten Spiel nacheinander mindestens ein Scorerpunkt. Mit insgesamt 25 Scorerpunkten liegt er ligaweit auf Rang zwei, nur sein Teamkollege Connor McDavid hat mit 27 zwei Zähler mehr gesammelt.

Nur Seider kann einen Sieg bejubeln

Auch für die anderen deutschen Kufencracks gab es - bis auf eine Ausnahme - nichts zu holen. Tim Stützle verbuchte beim 1:2 seiner Ottawa Senators gegen die Philadelphia Flyers immerhin seine sechste Torvorlage der Saison. JJ Peterka verlor mit den Buffalo Sabres 3:5 bei den Tampa Bay Lightning. Auch Nico Sturm ging beim 4:5 nach Penaltyschießen mit den San Jose Sharks gegen die Anaheim Ducks leer aus. Das einzige Erfolgserlebnis mit seinem Team durfte einzig Moritz Seider feiern. Der beste Rookie der vergangenen Saison steuerte eine Torvorlage beim 3:0 seiner Detroit Red Wings gegen die New York Islanders bei.

Bestmarke für Ovechkin

Unterdessen hat Alexander Ovechkin eine NHL-weite Bestmarke aufgestellt. Der Russe, wegen seiner mutmaßlichen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin umstritten, erzielte bei der 2:3-Niederlage der Washington Capitals gegen die Arizona Coyotes sein 787. Tor für die Hauptstädter. Damit ist der 37-Jährige nun der Spieler in der NHL mit den meisten Toren für ein Team. Ovechkin löste den legendären Gordie Howe ab, der für die Detroit Red Wings zwischen 1946 und 1971 auf 786 Treffer kam. Auch in der Allzeit-Torjägerliste kann Ovechkin Howe noch in dieser Saison von Rang zwei verdrängen. Dafür fehlen dem Angreifer noch 14 Tore (801 zu 787 Treffer). Zum Führenden Wayne Gretzky (894) fehlen aber noch über 100 Tore.