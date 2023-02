Trotz Draisaitl-Tor: Oilers kassieren dritte Niederlage in Folge

Auch eine 4:1-Führung und der 32. Saisontreffer von Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers am Freitag nicht gereicht, um ihre Niederlagenserie zu stoppen. Auch Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators.

Gegen die New York Rangers lagen die Oilers nach dem ersten Drittel mit 4:1 vorne. Ryan Nugent-Hopkins (8.), Tyson Barrie (13.), Derek Ryan (13.) und Draisaitl (19.) mit seinem 32. Saisontreffer zum 4:1 im Powerplay hatten die Treffer für die Oilers erzielt. Durch zwei Vorlagen durchbrach Conor McDavid als erster NHL-Profi in dieser Saison die Marke von 100 Scorerpunkten.

Doch die Rangers, die nunmehr sieben Siege in Serie eingefahren haben, schlugen zurück. Die Entscheidung musste im Penaltyschießen fallen. Dort vergab auch Draisaitl, nach dem insgesamt zwölften Versuch jubelten die Rangers. Die Oilers mussten die dritte Niederlage in Folge quittieren. In der Pacific Division der NHL liegt Edmonton mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Las Vegas Golden Knights auf Platz 4. Am Sonntag müssen die Oilers bei der Colorado Avalanche ran.

Auch Tim Stützle ging als Verlierer vom Eis: Der 21-Jährige musste sich mit den Ottawa Senators, Vorletzter der Atlantic Division, den Chicago Blackhawks mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Stützle bereitete die 3:1-Führung der Senators Mitte des dritten Drittels vor und verbuchte damit seinen 32. Assist in dieser Saison. Drei Minuten vor Schluss rettete Patrick Kane die Blackhawks mit seinem zweiten Tor des Abends in die Verlängerung. Dort gelang Andreas Athanasiou der Siegtreffer für Chicago.