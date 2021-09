Trotz Doppelpack und nahendem Rekord: Terodde übt Selbstkritik

2:0 gewonnen, zehn Tore nach acht Spieltagen, nur noch ein Treffer fehlt zu Zweitliga-Tor Nummer 153 und damit dem ewigen Zweitliga-Rekord von Dieter Schatzschneider. Eigentlich läuft alles hervorragend für Simon Terodde. Zufrieden war der Schalker Stürmer aber trotzdem nicht.

"Ich habe in der ersten Hälfte noch jeden Ball verloren, ich war nicht im Spiel", kritisierte sich S04-Torgarant Terodde selbst - und auch seine Mannschaft. "Ich muss Rostock ein Kompliment machen, sie müssen eigentlich in Führung gehen. So dürfen wir uns nicht präsentieren", bewertete der 33-Jährige bei "Sky" die Leistung der Königsblauen im ersten Durchgang.

Terodde bedankt sich bei den Vorbereitern

Aber dann war er ja doch wieder da. Terodde, zuvor nur durch eine mit Gelb bestrafte Grätsche nennenswert in Erscheinung getreten, verwertete eine harte Hereingabe von Thomas Ouwejan in unverwechselbarer Torjägermanier - und redete seinen Anteil an dem Treffer im Anschluss wieder klein. "Ich bedanke mich bei Thomas für die Flanke", sagte der 1:0-Schütze. "Ich weiß schon, wenn er außen liegt, wo ich hin muss. Aber ich profitiere von der guten Flanke. Die haut er im Training auch so rein, da muss ich nur noch den Kopf hinhalten."

Auch bei Mehmet Can Aydin wolle sich Doppelpacker Terodde im Nachgang noch für dessen Vorarbeit beim 2:0 bedanken, denn der 19-Jähriges sei beim Jubel "direkt zum Co-Trainer gelaufen", es habe sich daher keine Gelegenheit ergeben.

Die Gelegenheit auf Tor Nummer 153 wird Terodde, in Rostock vorzeitig ausgewechselt, in der kommenden Woche bekommen. Dann empfängt Schalke zu Hause den FC Ingolstadt um Trainer Roberto Pätzold und damit die anfälligste Abwehr der 2. Liga (20 Gegentore). Nicht unrealistisch, dass Terodde Schatzschneider dann nicht nur einholt.