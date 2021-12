Trotz Diskussionen: Zwayer weiterhin auf der FIFA-Liste

Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer wird auch im kommenden Jahr auf der Liste der FIFA-Schiedsrichter stehen. Dies bestätigte der Weltverband am Mittwoch trotz der jüngsten Kritik an dem Unparteiischen.

Damit bestätigte die FIFA die Meldung internationaler Unparteiischer seitens des DFB. Dieser hatte Zwayer trotz der kürzlichen Debatte um dessen Leistung im Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (2:3) sowie seine Vergangenheit mit Robert Hoyzer für ein weiteres Jahr als internationalen Schiedsrichter-Vertreter gemeldet. Im Anschluss an die Partie in Dortmund spielte BVB-Youngster Jude Bellingham bei seiner Leistungsbewertung des Schiedsrichters auf die Verstrickung Zwayers in den Wettskandal um Hoyzer an.

Vergangenheit mit Hoyzer im Fokus

Dieser hatte 2004 mehrfach als Schiedsrichter Spiele manipuliert. Zwayer, damals als Hoyzers Assistent tätig, soll laut Akten Geld von Hoyzer angenommen haben. Später half er dabei, den Skandal aufzudecken und wurde zwischenzeitlich gesperrt - eine Manipulation wurde ihm jedoch nie nachgewiesen. Die sechsmonatige Sperre 2006, die er erhalten hatte, weil er die "ihm bekannten Spielmanipulationen" zunächst nicht gemeldet und von Hoyzer Geld angenommen haben soll, war erst 2014 durch Recherchen der "Zeit" publik geworden. Immer wieder gab es seitdem Debatten über die Weiterbeschäftigung Zwayers.

Neben diesem meldet der DFB noch neun weitere Schiedsrichter: Sven Jablonski, Daniel Schlager, Deniz Aytekin, Bastian Dankert, Christian Dingert, Harm Osmers, Daniel Siebert, Sascha Stegemann und Tobias Stieler. Jablonski und Schlager sind die einzigen Neuzugänge. Sie ersetzen Felix Brych und Marco Fritz, da diese nicht mehr international tätig sein wollen.