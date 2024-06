Trotz des Umbruchs in allen Bereichen: Norderstedt will seiner Linie treu bleiben

Eintracht Norderstedt hatte über die Sommerpause einen mittelschweren Umbruch zu bewältigen. Neben acht Neuzugängen auf dem Platz gibt es auch im Trainerstab ein paar neue Gesichter. Die Ziele an der Ochsenzoller Straße haben sich aber dennoch nicht verändert.

Eine der wenigen Konstanten in den letzten Wochen und Monaten: Cheftrainer Jean-Pierre Richter IMAGO/Niklas Heiden

Die Steine, die den Verantwortlichen nach dem letzten Saisonspiel in Flensburg (2:0) vom Herzen fielen, waren rund um die Ochsenzoller Straße noch wochenlang zu hören. Gerade einmal acht Tage nach Weiches letztem Relegationsspiel - wo durchaus auch Eintracht Norderstedt hätte stehen können - bat Trainer Jean-Pierre Richter nun zum Auftakttraining.

Der 37-Jährige, der seit Mitte März im Amt ist und mit 20 Punkten aus zwölf Spielen zum Retter avancierte, läutete eine neue Zeitrechnung ein. Nach dem Rückzug von Vereinsgründer, Präsident und Sportchef Reenald Koch, der 20 Jahre lang die Geschicke der Eintracht leitete und nun beim Norddeutschen Fußball-Verband Vorsitzender des Regionalliga-Spielausschuss ist, gab es einen erheblichen personellen Umbruch. Allein im fünfköpfigen Trainerstab gibt es in Yannick Petzschke, David Gosciniak und Sebastian Scharrer drei neue Gesichter.

Die Ziele bleiben gleich - Verstärkung gesucht

Die Ziele bleiben auch im zwölften Regionalliga-Jahr in Folge ähnlich. "Immer vierte Liga, also erstmal der Klassenerhalt", verrät die kommissarische Präsidenten Julia Karsten-Plambeck in einem Image-Film, der auch zur Weiterentwicklung des Vereins beitragen soll, "die 3. Liga ist erstmal nicht als Ziel vorhanden, denn wir bräuchten dann ein neues Stadion."

Dass der Klassenerhalt nicht selbstverständlich ist, wenn sich die Regionalliga immer mehr zu einer Profi-Veranstaltung entwickelt, während die meisten Eintracht-Spieler einer geregelten Arbeit nachgehen oder studieren, dürfte auch Richter und dem neuen Sportchef Danny Schiemann klar sein. Letzterer sucht händeringend personelle Verstärkungen, nachdem ihm nun auch noch kurz vorm Start Erolind Krasniqi (früher RW Essen und Teutonia Ottensen) den frisch ausgehandelten Vertrag vor die Füße warf.

Gürtel wird enger geschnallt - Zehn Abgänge

Zwar fanden sich zum Trainingsstart acht Neuzugänge ein, doch außer Rückkehrer Fabian Grau (26), der nach einem Jahr in den USA schnell wieder Abwehrchef werden dürfte, kann wohl niemand auf Anhieb die Lücken schließen, die der Transfersommer bislang gerissen hat. Da DFB-Pokal-Einnahmen und Transfererlöse wie bei Elias Saad (jetzt St.Pauli) im Winter 2022/23 fehlen, muss der Gürtel in Norderstedt enger geschnallt werden. Selbst Urgestein Juri Marxen erhielt nach 216 Einsätzen keinen neuen Vertrag mehr, und auch Torjäger Kevin Prinz von Anhalt hat den Verein nicht ganz freiwillig verlassen.

Im Gegensatz zu Marc Bölter: Dem 21-Jährigen, der in Norderstedt auch als Co-Trainer der U 17 erfolgreich war, eröffnete sich die Chance, sich bei der Bundesliga-Reserve des FC St.Pauli weiterzuentwickeln. Diesen guten Ruf als Ausbildungsverein weiterhin zu fördern, ist eines der weiteren Ziele der Eintracht.

Dazu gehört allerdings auch eine ansprechende Platzierung in der Regionalliga, zu der bisherige Leistungsträger wie Jonas Behounek (Auslandsaufenthalt), Lars Huxsohl (Teutonia 05) und Eric Gueye (Oberhausen) nichts mehr beitragen können. Insgesamt sind zehn Abgänge zu verkraften, sodass auf Trainer Richter zunächst eine Mammutaufgabe wartet. Zumindest kann sein Team momentan Anschauungsunterricht genießen, da die tschechische Nationalmannschaft auf der Eintracht-Anlage trainiert. Den ersten Auftritt gibt es dann am 29. Juni beim Landesligisten SSV Rantzau.