Trotz des späten Ausgleichs überwiegt bei Düsseldorf der Stolz

Nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit herrschte bei der Mannschaft und dem Trainer-Vertreter von Fortuna Düsseldorf keine Ernüchterung. Vielmehr zeigten sich die Fortunen geschlossen und stolz.

Unter normalen Umständen hätte das 1:1 in der Nachspielzeit in Paderborn wohl nur Ernüchterung verbreitet, doch normal war die Situation bei Fortuna Düsseldorf vor der Partie keinesfalls. Coach Daniel Thioune und 14 Lizenzspieler infizierten sich mit dem Coronavirus und die DFL gab einem Antrag auf Spielverlegung nur Stunden vor der Partie nicht statt. Mit einem Rumpf-Kader und vielen unerfahrenen Spielern traten die Fortunen also an und erkämpften sich einen Punkt. Fast hätte es gar keinen gegeben, doch der Lucky Punch für Paderborn wurde vom Videobeweis aberkannt.

„Es war eine sehr turbulente Woche für uns", erklärte Thioune-Vertreter Jan Hoepner nach der Partie, "Wir haben ein gutes Spiel gezeigt mit vielen Emotionen, einem riesigen Zusammenhalt und einem überragenden Torwart. So haben wir uns einen Punkt verdient." Florian Kastenmeier hielt im erste Durchgang einen Elfmeter und rettete auch sonst immer wieder gegen den SCP-Sturm. Der 24-Jährige selbst freute sich über seine Parade und bilanzierte reflektiert: "Man muss dieses Spiel von zwei Seiten betrachten, die eine ist enttäuscht, die andere ist stolz."

Ich hatte das ganze Spiel Gänsehaut. Tim Köther

Im Großen und Ganzen nimmt Kastenmeier mit dem Team viele glückliche Momente mit nach Hause. Besonders für die jungen Spieler war es etwas Besonderes. Einer konnte es nach der Partie kaum fassen: "Es ist einfach nur unglaublich. Diese Woche war von Anfang an verrückt. Ich kann das Spiel nicht in Worte fassen, es war unglaublich." Der 21-jährige Tim Köther gab sein Zweitliga-Debüt und wusste zu überzeugen. Für ihn persönlich rückte das Ergebnis aber nach der Partie in den Hintergrund: "Ich hatte das ganze Spiel Gänsehaut und es war der Wahnsinn, vor den Fortuna-Fans zu spielen."

Düsseldorf nimmt "Energie und Kampfgeist" mit nach Hause

1:0-Torschütze Florian Hartherz wusste den Einsatz, insbesondere der jungen Spieler, zu schätzen: "Es war der Wahnsinn, was die Jungs alles reingelegt haben, wie die Jungs aus der U 23 gekämpft und gespielt haben, und wie die ganze Mannschaft und der ganze Staff gearbeitet hat." Die Mannschaft wird aus dem Spiel Energie und Kampfgeist mitnehmen, so der Außenverteidiger. "Wir haben auch den Support der Jungs, die zuhause waren, gespürt. Wir halten weiter zusammen und hoffen, dass die Jungs schnell wieder gesund werden." So geschlossen hat man die Düsseldorfer Mannschaft wohl schon lange nicht mehr erlebt.

Neben dem Stolz und der gleichzeitigen Enttäuschung über den verpassten Dreier hielt nebenbei auch noch eine Serie: Seit fünf Partien oder anders gesagt dem Amtsantritt von Thioune ist Düsseldorf ungeschlagen. Dass die Fortunen auch ohne ihren Coach an der Seitenlinie punkten können, sollte Mut machen. Kommenden Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den HSV könnte der Chefcoach aber wieder dabei sein.