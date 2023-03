Trotz des engen Terminkalenders: Euroleague-Boss will expandieren

Euroleague-Geschäftsführer Marshall Glickman will expandieren. Ein Team aus Dubai ist im kommenden Jahr noch nicht dabei. Paris und London sollen in Zukunft Teil der Liga werden.

Euroleague-Geschäftsführer Marshall Glickman will die Liga erweitern. IMAGO/PanoramiC

Trotz des bereits prall gefüllten Basketball-Kalenders plant Euroleague-Geschäftsführer Marshall Glickman eine Expansion. "Wir müssen die Liga vergrößern", erklärte Glickman gegenüber dem israelischen Internet-Portal "Walla!". "Ich habe jetzt kein magisches Format, aber 18 Teams sind nicht genug."

Insgesamt 13 Vereine besitzen aktuell eine A-Lizenz, die jede Saison zur automatischen Teilnahme berechtigt. Darunter auch der FC Bayern als fester deutscher Vertreter. Da der ebenfalls gesetzte ZSKA Moskau in dieser Saison aufgrund des Krieges ausgeschlossen wurde, gibt es sechs weitere Teams mit einer Wildcard, zu denen auch Alba Berlin gehört. Die besten acht Mannschaften erreichen die Play-offs, die mit dem Viertelfinale starten. Glickman regte an: "Vielleicht sollten wir über weitere Play-off-Runden nachdenken."

Mitglied aus Dubai? "Interessiert uns"

Zu den A-Lizenz-Inhabern könnte schon bald auch ein Team aus Dubai gehören. Dieses Thema "interessiert uns", wie der US-Amerikaner bestätigte. Zur kommenden Saison werde allerdings noch kein Team aus dem Emirat an den Start gehen.

Weitere mögliche Neuzugänge sieht Glickman in Frankreich und England. "Ich glaube, dass Paris und London in Zukunft Teil der Euroleague sein werden", gab sich der Geschäftsführer optimistisch. "Vor fünf Jahren haben wir mit Deloitte eine Studie durchgeführt und gesehen, dass es möglich ist, die Märkte in Deutschland, Frankreich und England auszubauen."

Euroleague und Länderspiele kombinieren "die größte Herausforderung"

Dabei ist Glickman das Termin-Problem durchaus bewusst. Bereits im aktuellen Format verpassen die Spieler der Euroleague-Mannschaften regelmäßig Länderspiele ihres Landes, da die Liga keine Rücksicht auf die Länderspielfenster der FIBA nimmt.

"Wir wollen, dass die großen Spieler auch für ihre Nationalmannschaften auflaufen", betonte Glickman. "Jetzt stellt sich die Frage, wie man die Terminpläne organisiert, das ist die größte Herausforderung, und es ist nicht einfach."