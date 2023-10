Trotz des Auswärtsfluchs: Bei Wegberg-Beeck ist "das Glas halbvoll"

In der Fremde ist die Bilanz der "Beecker" sehr dürftig. Der Aufsteiger wartet noch auf den ersten Punktgewinn auf gegnerischen Plätzen. Dafür läuft es im heimischen Waldstadion "was einen ganz eigenen Flair, gerade freitagabends unter Flutlicht, versprüht" umso besser.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Zu Hause eine Macht, auswärts ein laues Lüftchen - so könnte man den FC Wegberg-Beeck in dieser Saison charakterisieren. Zumindest gemessen an den nackten Zahlen. Denn während der Aufsteiger im Waldstadion zwölf von 15 möglichen Punkten holte, verlor man seine sechs bisherigen Duelle auf fremdem Platz allesamt. Geschäftsführer Werner Tellers kommentiert die Statistik gewohnt süffisant: "Es ist meine Schuld: Vor der Saison habe ich lediglich betont, dass wir unsere Heimspiele gewinnen müssen. Da konnte ich ja nicht ahnen, dass die Jungs nur Dienst nach Vorschrift machen."

In Wahrheit sei der Auswärtsfluch jedoch "schwer zu begreifen. Klar reisen unsere Jungs ohne jeden Komfort zu den Spielen an und verdrücken vorher maximal ein Käsebrötchen, aber das ist ganz sicher nicht der Grund." Zumal man bislang vergleichsweise kurze Strecken zu bewältigen hatte. Auch Sportchef Friedel Henßen lässt derartige Alibis nicht gelten: "2017 haben wir mal einen Punkt aus Verl entführt, obwohl wir erst eine Viertelstunde vor Anpfiff im Stadion angekommen waren und unsere Besprechung im Bus abgehalten hatten."

Positive Zwischenbilanz

Die vielleicht einfachste Erklärung für die Heim-Auswärts-Diskrepanz liefert der Spielplan. Denn mit Fortuna Köln (0:1), Bocholt (2:3), Wuppertal (0:2), Schalke 04 II (0:1), dem 1. FC Köln II (0:2) und Alemannia Aachen (1:4) bekam es der FC Wegberg-Beeck auswärts bislang ausschließlich mit Teams aus der oberen Tabellenhälfte zu tun. Teams, denen man laut Mark Zeh "trotzdem auf Augenhöhe begegnete. Mit Ausnahme der Partie in Wuppertal."

Für den Trainer ist das Glas bislang ohnehin "halb voll. Wir stehen über dem Strich - und das als einzige Mannschaft der Liga, die nur drei Mal pro Woche trainiert." Auswärts fehle bislang vor allem das nötige Spielglück, betont er. Sinnbildlich war die jüngste Szene auf dem Aachener Tivoli: Während Finn Stromberg nach einer Ecke die Großchance zum Ausgleich vergab, traf Marc Brasnic im direkten Gegenzug zum 3:1 (76.).

Unsere Jungs hatten anfangs die Hosen voll - so ehrlich muss man sein. Geschäftsführer Werner Tellers zur Kulisse in Aachen

An der schwachen ersten Halbzeit waren auch die 14.600 Fans im Stadion offenbar nicht ganz unschuldig. Es war die größte Kulisse, vor der die Beecker jemals gespielt haben. "Unsere Jungs hatten anfangs die Hosen voll - so ehrlich muss man sein", sagt Tellers.

Die Atmosphäre im Waldstadion könnte unterschiedlicher kaum sein angesichts eines Schnitts von gerade mal 438 Zuschauern. Trotzdem (oder gerade deshalb?) läuft der Aufsteiger dort regelmäßig zur Höchstform auf. "In unserem Wohnzimmer fühlen wir uns einfach am wohlsten", sagt Zeh. "Unsere Anlage versprüht ihren ganz eigenen Flair, gerade freitagabends unter Flutlicht."

Darauf freut man sich auch im anstehenden Duell mit Paderborn II (Fr., 19:30 Uhr). Angesichts der darauffolgenden Partien in Wiedenbrück, gegen Velbert und in Lippstadt spricht Henßen von den "Wochen der Wahrheit". Wochen, in denen man die Heimserie fortsetzen und den Auswärtsfluch beenden will.