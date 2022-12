Trotz des auslaufenden Vertrags: Warum 96 bei Zieler keinen Druck verspürt

Obwohl der Vertrag von Ron-Robert Zieler in einem halben Jahr endet, sieht Hannover 96 keinen allzu dringenden Handlungsbedarf. "Keiner muss schlaflose Nächte befürchten", sagt Sportdirektor Marcus Mann. Der Hintergrund: Zielers Vertrag dürfte sich automatisch verlängern. Ausgerechnet beim Derby gegen Eintracht Braunschweig könnte es so weit sein.

17 Spiele, sieben Mal kein Gegentor und ein kicker-Notenschnitt von 2,59: Ron-Robert Zieler hat eine Vorrunde hinter sich, mit der sie bei 96 sehr zufrieden sind. Dass Hannover auf Rang 5 überwintert und sich in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen befindet, daran hat auch Zieler einen großen Anteil. Als Kapitän ist der 33-Jährige nicht nur Führungsspieler - er ist auch Rückhalt und Leistungsträger.

Klar also, dass Marcus Mann sagt: "Wir planen weiter in derselben Torwart-Konstellation." Vor gut zwei Wochen hat sich Hannovers Sportdirektor mit Zielers Vertreter Leo Weinkauf vertraglich verabredet - auch mit Zieler selbst plant der Zweitligist über die derzeit laufende Saison hinaus. "Wir sind im regelmäßigen, guten Austausch miteinander", sagt Mann, verspürt aber keinen Druck, die Gespräche mit Zieler zeitnah zum Abschluss zu bringen.

Eine Haltung, die mit einer Klausel zu tun hat, die sich in Zielers Arbeitspapier findet. Diese besagt: Wenn der 33-Jährige in dieser Saison 25 Pflichtspiele bestreitet, verlängert sich sein Vertrag automatisch. Ende Januar steht Hannovers Jahresauftakt mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern an, Mitte März - wenn 96 im Derby auf Eintracht Braunschweig trifft - könnte Zielers Verbleib dann feststehen.

In diesem Fall würde der Weltmeister von 2014 das 96-Tor zwar zu unveränderten Bezügen hüten, hätte allerdings nur für ein weiteres Jahr Planungssicherheit und müsste sich dann im Laufe der nächsten Saison erneut mit seiner Vertragssituation beschäftigen.