Trotz der Freundschaft zu Svensson: Rose will den bestmöglichen Zwischensprint

Das Bundesliga-Duell mit Mainz 05 ist für BVB-Trainer Marco Rose zugleich eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. Als Spieler erlebte der 45-Jährige gute wie schlechte Tage für den FSV - und fand in Bo Svensson, dem heutigen Cheftrainer der Mainzer, einen echten Freund. Am Samstag gibt’s ein Wiedersehen.

Wenn Marco Rose am Samstag mit dem BVB auf sein Mainzer Gegenüber Bo Svensson trifft, dann ist das nicht nur eine Begegnung zweier Fußballlehrer, sondern zweier langjährigen Weggefährten. Beide spielten zusammen bei den 05ern, erlebten dort viele schöne und ein paar weniger schöne Tage zusammen und sind heute Freude, wie Rose sagt, "der Kontakt ist nach wie vor gut". Was im Profizirkus keineswegs selbstverständlich ist.

Ich gönne Bo sehr den Erfolg, den er in Mainz hat. Persönlich, aber auch, weil Mainz 05 in meinem Leben eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und immer noch spielt. Marco Rose

Es wird also ein herzliches Wiedersehen, wenn sich die beiden vor voraussichtlich mehr als 60.000 Zuschauern im Signal Iduna Park über den Weg laufen. "Ich gönne Bo sehr den Erfolg, den er in Mainz hat. Persönlich, aber auch, weil Mainz 05 in meinem Leben eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und immer noch spielt", sagt Rose, der zwischen 2002 und 2011 für den FSV kickte und in der Saison 2010/10 als spielender Assistenzcoach der Mainzer Zweitvertretung erste Erfahrungen als Trainer sammelte.

Umso mehr freut es ihn, wie sein alter Teamkollege Svensson die 05er wieder auf Kurs gebracht hat, seitdem er im Januar 2021 im Amt ist. Nur sechs Punkte aus 14 Spielen hatten die Mainzer zuvor geholt, mit dem Dänen jedoch gelang eine Aufholjagd, die in Tabellenplatz 12 und der erfolgreichsten Rückrunde der Klubgeschichte mündete.

"Ausgezeichneten Job" und "einer der besten Torwarttrainer Europas"

Auch in dieser Saison sind die Mainzer stabil unterwegs, liegen nach sieben Spieltagen auf Rang neun, fünf Punkte hinter dem BVB auf Rang drei. "Ich freue mich für Bo. Er macht dort einen ausgezeichneten Job zusammen mit Christian Heidel, Martin Schmidt und den anderen, die dort noch dabei sind. Stephan Kuhnert etwa, den ich nicht vergessen darf, er ist einer der besten Torwarttrainer Europas", sagt Rose. "Die Mainzer haben sich toll entwickelt im vergangenen Dreivierteljahr und sich dadurch in der Bundesliga zurückgemeldet."

Sportlich dürfte es durchaus herausfordernd werden für den BVB, das erste Heimspiel nach der Länderspielpause für sich zu entscheiden. Erst recht, da hinter zahlreichen wichtigen Akteuren weiterhin ein Fragezeichen steht. Rose betont vor allem die "unglaublich stabile Defensive" der Mainzer, wenn er über die Qualitäten des kommenden Gegners spricht. Es sei "unangenehm" gegen den FSV zu spielen und "schwierig", sich Chancen zu erarbeiten. "Aber sie haben auch hervorragende Fußballer im Mittelfeld und in Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt physisch starke Stürmer, die dir Probleme bereiten können, wenn du nicht aufpasst und in Konter läufst."

An Roses Siegeswillen allerdings ändern weder die Mainzer Qualitäten noch die Freundschaft zu Svensson nichts. Viel hat man sich in Dortmund vorgenommen für den intensiven Zwischensprint zwischen den Länderspielphasen im Oktober und November. In der Liga will sich der BVB oben festsetzen, in der Champions League, wo die Dortmunder zweimal auf Ajax Amsterdam treffen, den Achtelfinaleinzug sichern. Ein Sieg zum Auftakt gegen Mainz käme da zum Schwungholen gerade recht. Freundschaft hin, gemeinsame Vergangenheit her.