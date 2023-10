Trotz Cristiano Ronaldos Ritterschlag: Wie "Wunderkind" Fabio Paim abstürzte

Fabio Paim galt einst als Wunderkind, besser als Cristiano Ronaldo - und das sagte Cristiano Ronaldo höchstselbst. Paim aber geriet auf die schiefe Bahn und warf seine vielversprechende Karriere weg.

"Wenn ihr glaubt, dass ich gut bin, dann wartet, bis ihr Fabio Paim seht", sagte Cristiano Ronaldo 2003, als er bei Manchester United unterschrieb, und gab zu: "Er ist besser als ich." Und dennoch entwickelten sich die Leben der beiden Fußballer komplett unterschiedlich. Während CR7 Titel und individuelle Auszeichnungen in Hülle und Fülle einheimste, geriet der drei Jahre jüngere Paim nicht nur in Vergessenheit, sondern auf ganz und gar auf die schiefe Bahn.

Wie Cristiano Ronaldo wurde Paim in der Akademie von Sporting Lissabon ausgebildet, früh zog er die Aufmerksamkeit großer europäischer Klubs auf sich. Kurzzeitig war er auch beim FC Chelsea unter Vertrag, doch in London wurde er ebenso wenig heimisch wie bei zahlreichen anderen Klubs - insgesamt waren es 19 an der Zahl, selten hochklassig, dafür weltweit verteilt. In seiner Vita finden sich unter anderem Klubs aus China, Angola, Litauen, Katar, Malta und Brasilien.

Ich glaube, dass es auch heutzutage keinen Spieler mit meinen Qualitäten gibt. Fabio Paim

Paim ist immer noch von seinem Talent überzeugt. "Ich war besonders, ich weiß, ich sollte bescheidener sein, aber es war so. Damals gab es noch kein Instagram oder Facebook wie heute, also wurde nichts aufgenommen. Ich glaube, dass es auch heutzutage keinen Spieler mit meinen Qualitäten gibt. Cristiano ist dank seines Engagements und harter Arbeit auf dem Level angekommen, auf dem er ist. Wenn ich das gleiche Engagement gezeigt hätte, wäre ich besser als er. Technisch war ich besser. Ich war ein kleiner Ronaldinho, aber wie man sieht, ist es nicht die Technik, die dich voranbringt."

Den Verlockungen erlegen

In der Tat machte Paim, der sämtliche Junioren-Nationalmannschaften Portugals durchlief, trotz seines unbestrittenen Talents sportlich wenig von sich reden - er erlag den Verlockungen des schnellen Geldes, das er gerade in jungen Jahren im Überfluss hatte und das er mit vollen Händen ausgab. "Ich war überwältigt von dem vielen Geld und dem Ruhm", sagte Paim nun der englischen "Sun" und verriet, dass er sein Vermögen für "Autos, Frauen, Alkohol und Partys" auf den Kopf gehauen habe. "Ich hatte die Illusion, dass ich mich nicht anstrengen müsste."

Mein Kopf war mit Frauen und Partys beschäftigt - mit allem anderen als Fußball. Fabio Paim

Heute weiß er, dass er falsch abgebogen ist. "Ich bereue einige meiner Entscheidungen. Ich bin älter geworden und kann Dinge differenziert betrachten. Das Talent war da, aber mein Verstand war es nicht. Mein Kopf war mit Frauen und Partys beschäftigt - mit allem anderen als Fußball. Mein Körper war nicht in der besten Verfassung und ich habe nicht auf die Leute gehört. Hätte ich das gemacht, dann wäre ich in Barcelona oder Madrid gelandet."

Sein Leben bekam er nicht in den Griff, immer wieder hatte er Ärger mit der Justiz - 2019 dann der ganz tiefe Fall. In Estoril wurde er mit Kokain erwischt. Das bescherte ihm ein Jahr Haft - und es war eine besondere Haft, denn sein Gefängnis war nur unweit vom Hauptquartier des portugiesischen Fußballverbands Cidade do Futebol entfernt. "Ich konnte unser Team jeden Tag beim Training für die Qualifikationsspiele zur EURO 2020 beobachten", erinnerte sich Paim und gab dabei zu, dass er nie den Gedanken hatte, "dass ich jetzt dort auf dem Platz spielen könnte".

Das Gefängnis sei ihm jedoch eine Lehre gewesen, so der 35-Jährige. "Es war wirklich hart und schwer für mich und meine Familie. Ich will kein Mitleid, es war meine Entscheidung und mein Fehler", sagte Paim und verriet, dass er jetzt glücklicher sei als einst. "Als ich Ruhm, Geld und Partys hatte, dachte ich, das sei Glück. Doch ich wusste nicht, was Glück ist. Heute weiß ich das - und ich bin glücklicher mit weniger."