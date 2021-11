Trotz Corona-Turbulenzen: Löw-Abschied wirft seine Schatten voraus

Die Corona-Turbulenzen rund um das DFB-Team haben die geplante Verabschiedung von Joachim Löw am Rande des Liechtenstein-Länderspiels in Wolfsburg zum Randaspekt werden lassen. Seine alte Wegbegleiter allerdings freuen sich auf das Wiedersehen - unter 2G-Bedingungen.

Hansi Flick musste am Tag vor dem Länderspiel gegen Liechtenstein allerhand Fragen beantworten. Auf die meisten fand er eine Antwort, oft eine klare, manchmal auch eine ausweichende. Nur einmal musste er passen - bei der Frage, wann denn sein Vorgänger und einstiger Chef Joachim Löw, der am Donnerstag offiziell verabschiedet wird, in Wolfsburg erwartet wird. "Das kann ich nicht sagen", gab Flick zu, schaute hilfesuchend zur Seite zu DFB-Mitarbeiter Uli Voigt, der die Pressekonferenz leitete, und bat dann um Entschuldigung: "Wir konzentrieren uns auf das morgige Spiel. Jogi weiß ja aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass man da fokussiert ist."

Spalier stehen für den Weltmeister-Trainer

Nun steht für die DFB-Auswahl kein WM-Finale an, sondern ein angesichts der bereits feststehenden Qualifikation für die WM sportlich bedeutungsloses Spiel gegen den - Entschuldigung - Fußball-Zwerg Liechtenstein an. Aber es gab ja nun auch reichlich Rand-Themen, mit denen sich der Bundestrainer in den vergangenen Tagen auseinandersetzen musste: Der Corona-Fall Niklas Süle, die Quarantäne-Anordnung für vier weitere Nationalspieler, Verletzungen, Nachnominierungen, geänderte Protokolle ... Flicks Vorgänger Löw dürfte sich zumindest insgeheim darüber freuen, sich mit alldem nicht mehr herumplagen zu müssen. So lässt sich der obligatorische Espresso noch ein gutes Stück mehr genießen.

26.000 Fans in Wolfsburg, die neben der Aussicht auf ein paar Tore zusätzlich mit einem DFB-Trikot angelockt wurden, sollen einen würdigen Rahmen bieten für die Verabschiedung des langjährigen Bundestrainers und Weltmeister-Coaches von 2014. Zahlreiche Wegbegleiter - etwa Sami Khedira, Per Mertesacker oder Lukas Podolski - werden auf dem Rasen Spalier stehen, viele weitere werden aktiv versuchen, durch einen Sieg über Liechtenstein keine weiteren Negativ-Schlagzeilen zu produzieren. Viele aus dem aktuellen Trainer- und Betreuerstab haben lange mit Löw zusammengearbeitet, die meisten Spieler des aktuellen Kaders debütierten unter dem 61-Jährigen, der nach der Euro im Sommer sein Amt an Flick - seinen früheren Assistenten - übergab.

Müller und das Interesse an Löws Zukunft

"Viele, die hier dabei sind, empfinden Jogi gegenüber große Dankbarkeit", sagte Flick am Mittwoch. "Der Anruf von ihm hat damals mein Leben verändert. So wie mir geht es vielen." Löw sei als Mensch "außergewöhnlich" und ein Vorbild, "denn er hat den Druck nie weitergegeben, das war seine große Stärke". Und dafür wolle Flick sich auch am Donnerstagabend noch einmal bedanken. Bei einem Glas Rotwein nach dem Spiel - unter Geimpften beziehungsweise Genesenen. Für die offiziellen Feierlichkeiten gilt, anders als beim Spiel auf dem Rasen, die 2G-Regel.

Auch Thomas Müller, der 106 seiner bislang 108 Länderspiele unter Löw machte, wird dabei sein. "Ich freue mich auf das Wiedersehen", sagte der Münchner am Mittwoch. "Uns verbindet einiges. Sportlich gab es Höhen, aber auch Tiefen. Es sind besonders die zwischenmenschlichen Begegnungen und Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben." Ganz sicher wird der Spaßvogel des FC Bayern auch mal nachhaken, wie es bei Löw eigentlich weitergeht. Geht der frühere Bundestrainer in Rente? Arbeitet er weiter als Trainer? Oder übernimmt er vielleicht anders Verantwortung im Fußball? "Da bin ich gespannt und interessiert", gab Müller zu. Small-Talk-Themen auch abseits von Corona scheinen also vorhanden.