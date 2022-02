Trotz Corona-Ausbruch: Bayern siegen klar gegen Frankfurt

Trotz einiger Coronafälle haben die Basketballer des FC Bayern am Sonntag ihr Heimspiel gegen Frankfurt klar gewonnen. Oldenburg feierte indes den nächsten Sieg unter Ingo Freyer und zeigte sich speziell offensiv sehr gut aufgelegt.

Trotz eines Corona-Ausbruchs in der Mannschaft haben die Basketballer von Bayern München ihre Tabellenführung souverän verteidigt. Die Bayern gewannen am Sonntag gegen die Fraport Skyliners Frankfurt 72:53 (39:18) und liegen damit weiter vor den Telekom Baskets Bonn. Die Rheinländer siegten zeitgleich bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 95:77 (53:47).

Vor der Partie der Bayern hatte es viele Diskussionen gegeben. Weil die Münchner neun positiv auf das Coronavirus getestete Spieler zu verzeichnen hatten, hatten sie einen Antrag auf Spielverlegung gestellt. Dieser war von der Liga aber abgelehnt worden, was bei den Bayern für Verärgerung gesorgt hatte. "Unsere Anwälte schauen sich das an. Ich finde es falsch, dass wir heute spielen müssen", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic vor der Partie bei Magenta Sport. "Ich frage nicht nach einer Lex Bayern, ich will nur meine Spieler schützen", sagte Pesic.

Trotz der zahlreichen Ausfälle hatten die Bayern aber immer noch ein ordentliches Team zusammen, das mit den Frankfurtern keine Mühe hatte. Die Gastgeber entschieden das erste Viertel mit 19:4 für sich und sorgten damit schnell für klare Verhältnisse.

Oldenburg macht 110 Punkte

Im Tabellenkeller feierten die EWE Baskets Oldenburg im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Ingo Freyer den dritten Sieg. Oldenburg gewann gegen den Mitteldeutschen BC mit 110:93 (56:42) und verließ damit den letzten Tabellenplatz. Wie das Ergebnis schon zeigt, überzeugten die Gastgeber, bei denen fünf Spieler zweifach punkteten, vor allem in der Offensive.

Bayern München - Fraport Skyliners 72:53 (39:18)

Beste Werfer für München: Hunter (14), Thomas (11)

Beste Werfer für Frankfurt: Haarms (12), McLean (11), Badio (10)

Zuschauer: 1127

Oldenburg - Weißenfels 110:93 (56:42)

Beste Werfer für Oldenburg: Heidegger (21), Michalak (21), Hundt (18), Breunig (16), Paulding (11)

Beste Werfer für den MBC: Mushidi (22), Morris (18), Caisin (15), Upshaw (11), Yakhchali (11)

Zuschauer: 500

Löwen Braunschweig - Telekom Baskets Bonn 77:95 (47:53)

Beste Werfer für Braunschweig: Peterka (18), Klassen (12), Brown (11), Krämer (10), van Slooten (10), Tischler (10)

Beste Werfer für Bonn: Bowlin (19), Hawkins (16), Ward (12), Kessens (11), Morgan (10), Kratzer (10)

Zuschauer: 500