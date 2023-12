Trotz CL-Reform: Kein zusätzlicher Startplatz für Frauen-Bundesliga

Die UEFA hat jüngst eine Reform der Frauen-Champions-League beschlossen und wird auch einen zusätzlichen Wettbewerb einführen. So richtig profitiert die Frauen-Bundesliga aber nicht.

Die Königsklasse der Fußballerinnen wird ab 2025 mit 18 statt zuvor 16 Teams über die Bühne gehen, dazu wird es einen zweiten Europapokal-Wettbewerb geben. Zusätzliche Startplätze für die internationalen Wettbewerbe fallen für Deutschland aber nicht ab, wie Nadine Keßler erklärte.

"Keines der sechs bestplatzierten Länder wird nach 2025 zusätzliche Qualifikationsplätze erhalten, stattdessen erhalten die niedriger platzierten Länder zusätzliche Plätze", sagte die frühere deutsche Nationalspielerin, die für die UEFA als Geschäftsführende Direktorin für Frauenfußball arbeitet, am Donnerstag der britischen Zeitung "The Telegraph".

Frauen-Champions-League ab 2025 UEFA vergrößert Champions League der Frauen - und kündigt neuen Wettbewerb an

Frauen-Interimsbundestrainer Horst Hrubesch hatte sich am Montag schon durchaus positiv über die Reform geäußert, hofft aber, dass es zu keiner Überlastung der Spielerinnen kommen wird.

Aus der Bundesliga ist derzeit nur der Meister direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert, der Vizemeister und auch der Tabellendritte müssen den Weg über die Qualifikation nehmen. Aktuell sind der FC Bayern als Meister und Eintracht Frankfurt in der Königsklasse vertreten, Vizemeister VfL Wolfsburg scheiterte in der Qualifikation an Paris FC.

Bundesliga in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Platz zwei

Künftig könnte es sein, dass zwei Bundesliga-Vertreter direkt qualifiziert sind, denn die beiden Ligen, die in der UEFA-Fünfjahreswertung mindestens den zweiten Platz belegen, haben zwei direkte Startplätze. Die Bundesliga liegt im Ranking aktuell auf Platz zwei.