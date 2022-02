Trotz Bulls-Lauf im Schlussakt: Suns gewinnen West-Ost-Gipfeltreffen

Im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel haben die Phoenix Suns in den letzten 100 Sekunden des Spiels beinahe noch einen 15-Punkte-Vorsprung verzockt. Die NBA am Dienstagmorgen.

Guards im Vergleich: Coby White versucht Devin Booker zu stören. Icon Sportswire via Getty Images

Die Chicago Bulls verkürzten im Spitzenspiel in der Crunchtime noch von minus 15 auf minus 3, konnten das 124:127 vor den eigenen Fans im United Center aber nicht mehr abwenden. Devin Booker für die Suns und DeMar DeRozan für Chicago waren mit je 38 Punkten die erfolgreichsten Schützen der Begegnung zwischen dem besten Team der Western Conference und dem zuvor zweitbesten Team der Eastern Conference.

Die Bulls rutschten nach der dritten Niederlage aus den vergangenen vier Spielen hinter Titelverteidiger Milwaukee Bucks auf Rang drei. In der Eastern Conference profitierten neben den Bucks auch die Miami Heat von der Bulls-Niederlage und vergrößerten den Vorsprung drei Tage vor dem Ende des Transferfensters durch ein 121:100 gegen die Washington Wizards.

"Meilenstein" für Klay Thompson

Die Golden State Warriors als erster Verfolger der Suns konnten durch das 110:98 bei den Oklahoma City Thunder den Rückstand nur halten, aber nicht verkürzen. "Splash Brother" Klay Thompson kommt derweil immer besser in Fahrt. Der Shooter der Dubs steigerte seine Einsatzzeit auf inzwischen 29 Minuten und sammelte 21 Punkte. Thompson bezeichnete aktuelle Fitness und Rhythmus als "Meilenstein für mich". Kreuzband- und Achillessehnenriss hatten ihn zweieinhalb Jahre außer Gefecht gesetzt.

ASG: LaMelo Ball und Murray ersetzen Green und Durant

Durch die Verletzungen von Thompsons Teamkollege Draymond Green und Nets-Superstar Kevin Durant mussten indes Personalveränderungen für das All-Star-Game in Cleveland vorgenommen werden. LaMelo Ball von den Charlotte Hornets und Dejounte Murray von den San Antonio Spurs rückten nach. Jayson Tatum von den Boston Celtics nimmt Durants Platz als Starter ein. Letzterer reist als Kapitän dennoch an, um am Donnerstag gemeinsam mit LeBron James die Spieler für die beiden Teams auszuwählen.

Ball (20) ist Rookie des Jahres der vergangenen Saison, er kommt aktuell auf 19,6 Punkte, 7,5 Assists und 7,1 Rebounds im Schnitt. Murray (25) liefert für die Spurs richtig gut ab: 19,6/9,2/8,4 - bei 2,1 Steals pro Begegnung