Trotz Boniface-Aus: Tella bleibt bei Bayer

Am Dienstag soll der nigerianische Mittelstürmer Victor Boniface, der wegen einer Muskelverletzung der Afrika-Cup verpassen wird, nach Leverkusen zurückkehren. In einer anderen Personalie kann Bayer 04 wohl aufatmen.

Der Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) hat noch nicht einmal begonnen und Bayer 04 hat schon die erste Hiobsbotschaft zu verkraften: Verletzte sich doch Victor Boniface am Samstag beim Training der nigerianischen Mannschaft so schwer, dass der 23-Jährige das kontinentale Turnier verpassen wird.

Die Verletzung im Leistenbereich ist offenbar so gravierend, dass ein Einsatz des Mittelstürmers während des Turniers ausgeschlossen ist. Wie schwer sie ist, ist aber noch unklar. In Nigeria wird mit einer Ausfallzeit von sechs Wochen spekuliert, wonach Boniface erst in der zweiten Februar-Hälfte wieder einsatzbereit wäre. Doch von Leverkusener Seite gibt es noch keine Bestätigung dafür.

Offenbar möchte der Klub die eigenen Untersuchungen abwarten. Doch haben die nigerianischen Ärzte keine Fehldiagnose gestellt, wird Boniface lange fehlen. Dass der Spieler zum einen am Dienstag direkt zurück nach Deutschland fliegen darf und zum anderen der nigerianische Verband bereits entschieden hat, Terem Moffi von OGC Nizza nachzunominieren, deutet allerdings daraufhin, dass sich die Mediziner der Super Eagles ihrer Sache relativ sicher sind.

In Moffis Nachnominierung liegt aber auch der positive Aspekt der für Bayer möglicherweise so bitteren Verletzungscausa Boniface. So dürfte damit nämlich feststehen, dass Leverkusens Angreifer Nathan Tella, der aus dem endgültigen Aufgebot Nigerias für den Afrika-Cup gestrichen worden war, nicht nachträglich für das Turnier angefordert werden wird.

Der 24-Jährige wäre damit der fünfte und letzte Afrikaner (neben Tapsoba, Kossounou, Adli und eben Boniface) aus dem Leverkusener Kader gewesen, der Trainer Xabi Alonso in den ersten Pflichtspielen des Jahres gefehlt hätte. Zumindest dieser Kelch scheint am Tabellenführer der Bundesliga aber vorbeizugehen.

Denn beim ebenfalls angeschlagene Angreifer Kelechi Iheanacho von Leicester City, dessen Trainer Enzo Maresca am Freitag Zweifel an der Einsatzfähigkeit seines Stürmers geäußert hatte, geht der nigerianische Verband davon aus, dass der Stürmer bereits bei Nigerias Auftaktspiel am kommenden Sonntag gegen Äquatorialguinea mit von der Partie sein könnte.