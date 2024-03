Trotz "blankem Horror" in der Defensive: Thioune feiert Statement gegen den Ex-Klub

Fortuna Düsseldorf ist wieder mitten im Aufstiegsrennen angekommen - trotz großer Personalsorgen speziell in der Defensive. Daniel Thioune glaubt dennoch an die eigene Aufstiegschance.

Daniel Thioune war die Erleichterung nach dem 2:0-Sieg seiner Fortuna gegen den HSV am Sky-Mikrofon deutlich anzumerken. "Große Freude" empfand der Düsseldorfer Trainer und fasste zusammen: "Das tut unheimlich gut. Es war eine sehr reife, gut strukturierte Leistung meines Teams." Dieses hätte "dem Gegner maximal eine Torchance" erlaubt, sei "perfekt in die Umschaltmomente gekommen" und habe die Führung schlussendlich "gut runtergespielt".

Düsseldorf verzichtet erfolgreich auf Ballbesitz

Eine durchaus treffende Beschreibung der Angelegenheit in der Merkur-Spiel-Arena, die Düsseldorf auf einem grauenhaft zugerichteten Platz, den sogar einige Reifenspuren zierten, ungewohnt defensiv angegangen war. "Es stellt sich die Frage, ob er das Rennen gewonnen hat", witzelte Thioune hinsichtlich des Spielfelds, ehe er beteuerte, dass "keiner etwas mit Absicht kaputtgemacht" hätte und die abwartende Haltung losgelöst vom Geläuf gewählt worden war: "Geplant war, dem Gegner Ballbesitz in Räumen zuzugestehen, wo er uns nicht wehtut. Letztlich definiert sich gefährlicher Ballbesitz im letzten Drittel. Da haben wir geschlossen gut verteidigt. Was dahinter passiert, ist für mich nicht relevant."

Dass der ehemalige HSV-Coach nach dem Duell mit dem Ex-Klub die Arbeit gegen den Ball so nachdrücklich lobte, lag auch an den abermals widrigen Umständen in der Hintermannschaft. Stammkraft Jordy de Wijs war mit einem Muskelfaserriss ausgefallen, weshalb Tim Oberdorf an der Seite Joshua Quarshies begonnen hatte, der nicht einmal die gesamte erste Halbzeit absolvieren konnte. In der 44. Minute musste der Winter-Neuzugang verletzt vom Feld, weshalb der ebenfalls erst kürzlich wieder genesene Jamil Siebert früher als gedacht wieder zum Einsatz kam. "Das ist der blanke Horror, den wir in der Innenverteidigung haben", fasste Thioune die Misere zusammen, ehe er mit Galgenhumor Sky-Experte und Ex-Innenverteidiger Sören Gonther adressierte: "Wenn du noch Zeit hast, bist du willkommen."

Fortuna "entscheidet selber, wie lange wir dabei sind"

Auch ohne Gonther rechnet der 49-Jährige sich nach dem Statement-Sieg gegen den Tabellendritten, an den die Fortunen bis auf einen Punkt herangerückt sind, jedoch Chancen in Sachen Aufstieg aus. "Am Ende des Tages entscheiden wir selber über Ergebnisse, wie lange wir in dieser Spitzengruppe dabei sind. Es wird ein offenes Rennen bis zum Schluss."

Ein Rennen, in dem Düsseldorf womöglich aus dem Windschatten an der Konkurrenz vorbeiziehen könnte - zumindest, solange der Ertrag stimmt. Weshalb Thioune hinsichtlich der nächsten Aufgaben, deren erste das Gastspiel am kommenden Freitag in Osnabrück ist (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist, eine klar umrissene Vorstellung hat: "Dreifach punkten hilft, oben dabei zu bleiben."