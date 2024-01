Trotz bestehender Chancen auf das Achtelfinale: Elfenbeinküste trennt sich von Gasset

Die Elfenbeinküste hat sich von Nationalcoach Jean-Louis Gasset getrennt - obwohl die Ivorer noch Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals beim Afrika-Cup haben.

"Die Verträge von Trainer Jean-Louis Gasset und seinem Assistenten Ghislain Printant werden aufgrund unzureichender Ergebnisse beendet", teilte der ivorische Verband (FIF) in einer Pressemitteilung mit.

Vorerst wird die Elfenbeinküste von Emerse Fae, einem weiteren Assistenten von Gasset, trainiert. Der ehemalige Profi und Nationalspieler seines Heimatlandes wird die Aufgabe interimsweise übernehmen, bis der Verband einen neuen Nationalcoach präsentiert.

Gastgeber Elfenbeinküste war mit großen Ambitionen in den Afrika-Cup 2024 gestartet. Doch der zweimalige Kontinentalchampion (1992 und 2015) spielte in der Gruppe A eine schwache Vorrunde. Nach dem 2:0-Sieg im Auftaktspiel gegen Guinea-Bissau unterlagen die Ivorer mit 0:1 gegen Nigeria und leisteten sich zum Abschluss eine 0:4-Blamage gegen Äquatorialguinea. Noch nie zuvor hatte ein Gastgeber des Afrika-Cups höher verloren.

Durch die zwei Niederlagen belegte die Elfenbeinküste in der Endabrechnung nur Rang drei in der Gruppe A und verpasste damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale, für das sich die jeweiligen beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren. Allerdings besteht für die Ivorer weiterhin Hoffnung auf die Teilnahme an der K.-o.-Runde: Denn als einer von vier besten Gruppendritten würde sie das Ticket dennoch lösen.

Mit momentan drei Punkten ist die Elfenbeinküste in der Verlosung noch dabei. Allerdings haben Guinea in der Gruppe C und Mauretanien in der Gruppe D die Nase bereits vorn. In den Gruppen E und F stehen die finalen Spiele noch aus, hier darf also kein Team in der Endabrechnung besser sein als die Elfenbeinküste.

Hughton entlassen - Saintfiet zurückgetreten

Damit ist bereits die dritte Trainerentlassung beim laufenden Afrika-Cup perfekt. Zuvor war die Entlassung von Ghanas bisherigem Nationalcoach Chris Hughton bekanntgeworden, Gambias Nationalcoach Tom Saintfiet erklärte seinen Rücktritt.