Trotz Begehrlichkeiten: Leistungsträger Skrzybski verlängert in Kiel

Die KSV Holstein kann auch über die am Freitag beginnende Zweitliga-Saison hinaus auf Leistungsträger Steven Skrzybski bauen. Der 30-Jährige verlängerte in Kiel vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026.

Mit einer starken Zweitliga-Saison, in der er in allen 34 Spielen zum Einsatz kam und 15 Tore und neun Assists beisteuerte, hatte Skrzybski auch andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht. "Im schlechtesten Fall würde der Verein eine höhere Ablöse für Steven generieren", hatte sich KSV-Trainer Marcel Rapp im kicker-Interview Mitte Juli gelassen gezeigt. Doch der Vorjahres-Achte konnte den offensiven Mittelfeldspieler von einem Verbleib überzeugen. Er verlängert seinen noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre.

Wichtiger Baustein beim Aufbau der neu zusammengesetzten Mannschaft

"Wir wissen, dass Steven mit seiner Leistung und seinen Toren in der vergangenen Saison Begehrlichkeiten geweckt hat. Darum haben wir früh das Gespräch gesucht und sind stets offen miteinander umgegangen", erklärte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport bei der KSV. "Es hat sich dann gezeigt, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und er ein wichtiger Baustein im Aufbau einer neu zusammengesetzten Mannschaft sein kann. Neben seinen Leistungen auf dem Feld ist er menschlich ein wichtiger Faktor, der gerade für die jungen Spieler integrativ wirkt."

Skrzybski selbst berichtet von Gesprächen, die "von Anfang an offen und zielführend" waren. "Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich hier in Kiel pudelwohl fühle. Sportlich, aber auch privat", meinte die Nummer 7 der Kieler. Der gebürtige Berliner, der 18 Jahre lang für Union spielte, war im Sommer 2021 vom FC Schalke 04 nach Kiel gewechselt. Insgesamt hat er bereits 194 Zweitliga-Spiele (48 Tore) bestritten, hinzu kommen unter anderem 36 Einsätze in der Bundesliga und vier in der Champions League.

In die neue Zweitliga-Saison startet Holstein am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Gastspiel bei Eintracht Braunschweig.