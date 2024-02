Trotz Bedia und Vertessen: Union sucht noch einen echten Neuner

Die Transferposse um Yorbe Vertessen ist beendet. Und dennoch sucht Union Berlin noch nach einem Mittelstürmer - als Ersatz für Kevin Behrens.

Er joggte bereits durch Köpenick und dinierte bei feinsten Italienern in Berlin. Auf den Platz durfte er bis Donnerstag allerdings noch nicht. Doch nun hat die Transferposse um Yorbe Vertessen ein Ende. Union Berlin gab um 11 Uhr die Verpflichtung des Belgiers bekannt. Somit könnte der Flügelspieler bereits am Sonntag beim Duell mit Leipzig (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Kader stehen.

Und dennoch stellt sich die Frage am Deadline Day: Wer kommt noch? Denn mit Sheraldo Becker, David Fofana und Kevin Behrens hat Union drei Angreifer ziehen lassen. Allesamt Akteure, die in der Offensive nicht unbedingt Angst und Schrecken verbreitet haben, aber doch für den einen oder anderen Glanzmoment zuständig waren.

Die Lücke klafft in der Sturmmitte

Wie auch Becker kommt Vertessen eigentlich eher über die Außenbahn, bringt zudem mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke ähnliche Fähigkeiten mit. Ob er in dem derzeit bevorzugten 5-3-2 ebenso in die vorderste Spitze rücken muss, wird sich zeigen. Zumindest hat Trainer Nenad Bjelica nun wieder mehr Optionen, könnte mit Benedict Hollerbach und eben Vertessen zwei Außenstürmer aufstellen und somit die Formation je nach Gegner und Spielsituation jederzeit ändern.

Die Lücke im Mittelsturm sollte eigentlich Chris Bedia schließen. Der Winterneuzugang von Servette Genf stellt aber scheinbar nicht die erhoffe Verstärkung dar. Sonst hätte er bis dato wohl schon mehr Einsatzminuten bekommen. Wer soll jetzt für die nötigen Akzente vorne sorgen? Kevin Volland präsentiert sich zu unkonstant, hat seine Stärken eher als Spielmacher oder hängende Spitze.

Und auf Hollerbach, seit Wochen in ordentlicher Form, können wahrlich nicht alleine die Hoffnungen ruhen. Der Sommerneuzugang, der in der Vorsaison noch in der 3. Liga aktiv war, wird weiterhin seine Höhen und Tiefen durchleben.

Aber noch ist Zeit, noch kann Oliver Ruhnert tief in seine Wundertüte greifen und einen späten Last-Minute-Deal aus dem Hut zaubern. Bis 18 Uhr hat der Geschäftsführer Profifußball am Deadline Day noch Zeit.