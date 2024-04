Trotz Beckers Premierentreffer: San Sebastian stolpert beim Schlusslicht

La Liga - Highlights by DAZN 15.04.2024

5:00Adrian Embarba verbreitete bei Real Sociedad am Sonntagabend Angst und Schrecken. Zunächst brachte der Stürmer Almeria in Führung und traf dann in den Schlussminuten zum 2:2-Ausgleich. Zwischendurch feierte Sheraldo Becker seinen Premierentreffer im Trikot der Basken.