Trotz Bayern-Pleite: Xabi Alonso glaubt noch ans Wunder von München

Nach der 0:3-Niederlage in Manchester scheinen die Karten im Viertelfinal-Duell zwischen Bayern München und Manchester City vor dem Rückspiel klar verteilt. Doch Leverkusens Trainer und Ex-Bayern-Profi Xabi Alonso sieht die Münchner gegen seinen Lehrmeister Pep Guardiola trotzdem nicht chancenlos.

Es war eine Pflichtveranstaltung und eine Herzensangelegenheit in einem. Natürlich hat Xabi Alonso am Dienstagabend das Hinspiel im Viertelfinale der Königsklasse zwischen Manchester City und Bayern München verfolgt. Weil er Fußballfan ist. Weil er von 2014 bis 2017 drei Jahre lang für die Münchner erfolgreich spielte. Und weil er dort zwei Jahre lang die Arbeit von Pep Guardiola, dem aktuellen Coach der Skyblues, studieren durfte.

Die 90 Minuten haben Leverkusens Traner begeistert. "Es war ein super Spiel - natürlich mit keinem guten Ergebnis für Bayern", erklärte der Spanier am Mittwoch, "aber im Fußball besteht immer Raum für Hoffnung." So sieht er 41-Jährige seinen Ex-klub noch nicht gescheitert. "In der Allianz-Arena kann sich mit einem guten Start und einem frühen ersten Tor das Mindset ändern", sagt der Weltmeister von 2010, der selbst schon größere Wunder, wie das im Champions-League-Finale 2005 In Istanbul erlebte, als er mit dem FC Liverpool nach einem 0:3-Pausenrückstand gegen die AC Mailand noch 3:3 spielte und schließlich das Elfmeterschießen gewann.

Ausschließen möchte er ein ähnliches Szenario nicht. Nicht einmal obwohl die Citizens mit Guardiola eine Trainer-Ikone an der Seitenlinie stehen haben, von der auch er lernen durfte. "Er hat einen Einfluss auf jeden Trainer", sagt Xabi Alonso über seinen Landsmann, "ich war glücklich, mit ihm zwei Jahre in München zu arbeiten."

Natürlich sieht er Manchester nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel nun in der klaren Favoritenrolle - nicht nur für das Rückspiel. "Sie haben alle Chancen in der Premier League und der Champions League", urteilt Xabi Alonso und sagt in Richtung Guardiola: "Ich wünsche ihm alles Gute - aber ich halte zu Bayern ..."