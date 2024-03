Trotz Barca-Interesse: Brand will Vertrag in Wolfsburg erfüllen

Zuletzt zeigte ihre Formkurve wieder steil nach oben: Jule Brand überzeugte beim VfL Wolfsburg mit Toren und Assists. Laut einem Bericht steht ein Sommerwechsel nach Barcelona im Raum - doch dazu wird es nicht kommen.

Vier Tore in den jüngsten drei Wolfsburger Pflichtspielen: Jule Brand hat nach einem Formtief in der Hinrunde längst zurück in die Spur gefunden. "Sie hat viele Widerstände überwunden, viele Dinge beiseite geräumt und für sich so sortiert, dass sie ein neues Niveau erreicht hat", lobte VfL-Trainer Tommy Stroot kürzlich.

So erschien die hochtalentierte 21-Jährige zuletzt wieder verstärkt auf dem Radar von anderen europäischen Top-Klubs. Zumal Brand in ihrem bis Sommer 2025 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel besaß, die sie bis zum 15. März hätte ziehen können. Dann hätte Wolfsburg in diesem Sommer eine Ablösesumme im mittleren sechsstelligen Bereich einstreichen können.

Treuebekenntnis direkt vor dem Topspiel

Laut einer Meldung des Portals Soccerdonna vom Montagfrüh hat sich etwa der FC Barcelona näher mit der offensiven Flügelspielerin beschäftigt.

Allerdings wird es nicht zu einem Wechsel im Sommer kommen. Das bestätigte ihr Berater Orhan Lokurlu dem kicker am Montag. "Jule wird ihren Vertrag in Wolfsburg erfüllen", sagte er. Diese Entscheidung habe sie bewusst getroffen - und die Ausstiegsklausel am vergangenen Freitag ungenutzt verstreichen lassen.

Nach den anstehenden Abgängen von Lena Oberdorf (zum FC Bayern) und Dominique Janssen (Ziel unbekannt) dürfte das die Wolfsburger Verantwortlichen erfreuen, die Brands Auftritte vor einigen Monaten noch öffentlich kritisiert hatten. Zumal der Zeitpunkt für Brands Treuebekenntnis unmittelbar vor dem Topspiel gegen Tabellenführer Bayern am Samstag (17.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gelegen kommt.