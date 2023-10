Trotz Australiens Vorrundenaus: Nationalcoach Jones will bleiben

Bei der Rugby-WM in Frankreich schied Australien erstmals in seiner Historie bereits nach der Vorrunde aus. Trotz des blamablen Abschneidens denkt Nationalcoach Eddie Jones nicht daran, zurückzutreten.

"Ich bleibe", sagte der 63-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Sydney: "Ich habe mich immer für das australische Rugby engagiert und möchte es in einem besseren Zustand verlassen."

Allerdings erscheint fraglich, ob der Wunsch von Jones in Erfüllung gehen wird: "Das ist nicht meine Entscheidung. Ich habe keinen Einfluss auf diese Dinge, ich bin nur der Trainer", sagte er: "Es steht eine Überprüfung an, und wir werden sehen, was am Ende dieser passiert." Sein Vertrag läuft noch bis zur Heim-WM im Jahr 2027.

Jones, der australisch-japanische Wurzeln hat, hatte die australische Rugby-Auswahl bereits zwischen 2001 und 2005 gecoacht und mit den Wallabies das Finale 2003 erreicht. Dort unterlagen die Australier aber England mit 17:20. Nach Stationen in Südafrika, Japan und England wurde er im Januar 2023 erneut vom australischen Verband angeheuert, dank seiner Vita waren mit seiner Rückkehr große Hoffnungen verbunden.

Diese sollten sich aber nicht einstellen - im Gegenteil. In den acht Spielen unter seiner Regie vor der WM in Frankreich konnte Australien nur einen einzigen Sieg landen, in der Weltrangliste ging es bis auf Rang zehn abwärts. Und Jones zog auch Kritik mit seiner Spielerauswahl auf sich. So ließ er den langjährigen Kapitän Michael Hooper und die Routiniers Quade Cooper und Bernard Foley zuhause - stattdessen setzte er auf junge Spieler. Angesichts der Heim-WM in vier Jahren eine durchaus verständliche Auswahl, doch das Risiko war zu groß. Australien ging mit der jüngsten Mannschaft des gesamten Turniers an den Start, die Unerfahrenheit war dem Team anzumerken -besonders bei dem Fiasko gegen Wales (6:40) und der Niederlage gegen Fidschi (15:22).

Gerüchte über Kontakte von Jones nach Japan

Zu allem Überfluss soll sich Jones noch vor Turnierbeginn mit den Verantwortlichen Japans über eine Rückkehr zu den Brave Blossoms unterhalten haben. Diese hatte er zwischen 2012 und 2015 gecoacht und ein Team geformt, dass durch spielerische Klasse, Geschwindigkeit und taktische Raffinesse überraschte. Bei der WM 2015 konnte Japan erstmals bei einer WM ein Spiel gewinnen - am Ende waren es sogar deren drei.

Bereits seit der historischen Niederlage gegen Wales ranken sich Gerüchte um eine Ablösung Jones'. "Ich habe mit niemandem gesprochen", versicherte Jones nun: "Woher die Gerüchte kommen? Ich weiß es nicht." Ein Aus von Jones und ein kompletter Neuaufbau vier Jahre vor der Heim-WM liegen aber im Bereich des Möglichen.

Probleme im Rugby Australiens liegen tiefer

Doch das erstmalige Aus des zweimaligen Weltmeisters Australiens in der Vorrunde wird von den australischen Medien nicht alleine Jones angelastet. Denn die Ursachen für die Krise sind seit Jahren offensichtlich. Rugby Union hat in diesem Jahrtausend in Down Under besonders an der Basis - sprich im Jugend- und Amateurbereich - an Bedeutung verloren. In dem traditionell sportverrückten Kontinent ist Rugby League, eine Version mit nur 13 Spielern und anderen Tackling-Regeln, die das Spiel schneller und attraktiver machen, auf dem Vormarsch. Hinzu kommen veraltete Strukturen im Verband und beim Scouting, was zuletzt sogar dazu führte, dass sich australische Spieler mittlerweile entscheiden, für andere Nationen zu spielen. Lange Zeit konnten die Wallabies die Schwierigkeiten übertünchen. Bei der WM 2023 in Frankreich aber zeigte sich deutlich, dass der Kontakt zur Weltspitze verloren gegangen ist - und dass das nicht nur an Jones liegt.