Trotz Ausstiegsklausel: Warum der Transfer von Aleix Garcia zu Bayer hakt

Mit Aleix Garcia ist Bayer 04 seit geraumer Zeit über einen Wechsel vom FC Girona nach Leverkusen einig. Trotz einer festgeschriebenen Ablöse ist der Transfer des Mittelfeldspielers aber noch nicht perfekt.

Eigentlich schien alles klar. Bayer 04 hatte Aleix Garcia als vierten Sechser auf Top-Niveau zum Wunschkandidaten für das defensive Mittelfeld erklärt. Der spanische Nationalspieler seinerseits sich eindeutig zu einem Wechsel zum deutschen Double-Gewinner entschlossen. Und da in dem Vertrag des 26-jährigen Profis eine Ausstiegsklausel verankert ist, schien ein Vollzug des Transfers nach der Einigung zwischen dem Deutschen Meister und dem Spieler nur noch eine Formsache.

Doch der Wechsel von Aleix Garcia hängt auch eine Woche, nachdem der kicker von der Übereinkunft zwischen Bayer 04 und dem Profi berichtet hatte, in der Schwebe. Was auf den ersten Blick verwundert, da Garcia, wie alle Profis in Spanien, eine festgeschriebene Ablöse in seinem bis 2026 laufenden Vertrag verankert hat. Doch genau bei dieser liegt der Haken.

Denn entgegen ersten Informationen sind im Kontrakt des Sechsers, der 2023/24 die zweitmeisten Pässe in La Liga spielte und die sechstmeisten Torschussverlagen beisteuerte, nicht 15 Millionen Europa als Ablöse fixiert, sondern eine deutlich höhere Summe. Diese liegt, wie aus Spanien verlautet, in etwa in dem Bereich der 20 Millionen Euro, die dem FC Barcelona im Januar dieses Jahres zu viel waren, um den Rechtsfuß von Überraschungsteam FC Girona im Winter zu den Katalanen zu lotsen.

Auch Bayer will nicht 20 Millionen Euro überweisen

Auch Leverkusen möchte für den dreifachen Nationalspieler, der im vorläufigen Kader der Spanier für die EURO in Deutschland steht, diese 20 Millionen Euro nicht zahlen, sondern die Ablöse noch drücken.

Nicht unüblich bei Ausstiegsklauseln in Verträgen von Profis in Spanien, die oft unrealistisch hoch festgesetzt sind. Aber offenbar ist das Leverkusener Vorhaben im Fall Garcia nicht ganz so einfach umzusetzen. Weshalb der Vollzug des Transfers der potenziellen Alternative zu Bayers Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka auf sich warten lässt.