Trotz Auftaktpleite: Kickers Offenbach reist selbstbewusst nach Aalen

Gleich fünf Teams aus der Regionalliga Südwest sind am kommenden Wochenende nicht in der Liga, sondern in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert. Dementsprechend ausgedünnt geht der 2. Spieltag an den Start. Am Freitagabend will Kickers Offenbach nach der Auftaktpleite zu Gast beim VfR Aalen Wiedergutmachung betreiben.

Der VfR Aalen hat zwei gelernte Rechtsverteidiger: Loris Portella (19). Regionalligaerfahrung: vier Minuten. Und Frederik Rahn (18). Regionalligaerfahrung: null Minuten. Beim Saisonauftakt in Homburg (1:1) kam keiner der beiden jungen Wilden zum Einsatz. Stattdessen hat Trainer Tobias Cramer auf seine Allzweckwaffe Jascha Döringer (26) gesetzt. Der Neuzugang spielte auf der ungewohnten Position stark, sah aber in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte und ist am Freitag gesperrt. Vor dem Duell gegen Offenbach hat Cramer damit die erste Lücke auf dem Feld. Wirft der Trainer einen seiner ganz Jungen ins kalte Wasser? Oder zieht er einen fast genauso jungen Innenverteidiger nach außen, der aber schon gezeigt hat, dass er auch rechts hinten klarkommt? Die Rede ist von Michael Schaupp (20). Regionalligaerfahrung: 35 Spiele. "Aufgrund der Trainingseindrücke werde ich mich zwischen Schaupp und Rahn entscheiden", sagt Cramer.

Ansonsten macht der 48-Jährige kein Geheimnis um seine Aufstellung: Sollte im Training nichts Unvorhersehbares mehr geschehen, wird alles so bleiben wie in Homburg. Dieselben zehn Spieler und eine 4-1-4-1-Formation. "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht", sagt Cramer. Dass die neuformierte Mannschaft auf Anhieb funktioniert hat, führt der Trainer auch auf die Gegner zurück. "Gegen die Topteams musst du von Anfang an da sein, das ist uns gelungen", sagt er. Vielleicht komme auch Offenbach zum richtigen Zeitpunkt. Entscheidend sei, dass seine Profis das in Homburg getankte Selbstvertrauen auf den Platz nehmen. Und: "Wir müssen versuchen, dass wir hinten alles wegverteidigen." Genau da sieht Cramer noch Steigerungspotenzial bei seiner Elf. "In Homburg gab es vier, fünf Situationen, in denen wir arg in Bedrängnis gekommen sind." Der Trainer hat eine simple Forderung: "Die Jungs müssen die Situation noch klarer löschen." Oder banaler ausgedrückt: "Wir müssen den Ball früh genug weghauen."

Nazarov kehrt beim OFC zurück

Für Sascha Korb wird es ein Wiedersehen auf der Tribüne, für Kristjan Arh Cesen vermutlich eines auf dem Platz: Beide sind in diesem Sommer vom VfR Aalen zum Regionalliga-Rivalen Kickers Offenbach gewechselt. Am Freitag tritt der OFC in Aalen an. "Dort zu spielen, ist immer unangenehm", sagt Korb, der wegen eines Kreuzbandrisses nur als Zuschauer mitfahren wird. Arh Cesen, gelernter Linksverteidiger, stand beim verpatzten Offenbacher Start gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers (0:1) als linker Innenverteidiger in der Startelf. Trainer Christian Neidhart hatte Jayson Breitenbach als zweiten Sechser ins defensive Mittelfeld vorgezogen. Nicht ausgeschlossen, dass der 54-Jährige weiter auf diese Variante setzt. Im Angriff könnte Marcos Alvarez wieder Stoßstürmer spielen, dafür der wieder genesene Dimitrij Nazarov hinter ihm. Mit der angedachten Verstärkung für den Angriff wird es vorerst nichts. Eric Hottmann, einst in Aalen und zuletzt beim Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus, zog einen Wechsel zum Drittligisten Jahn Regensburg vor.

Die Stimmung beim OFC ist nach dem 0:1 gegen Stuttgart etwas gedämpft, aber Korb ist weit entfernt davon, alles in düsteren Farben zu zeichnen. "Es war ein Spiel", betont er: "Wir müssen noch an dem einen oder anderen Stellrad drehen. Aber auch gegen Stuttgart hat man schon gesehen, was wir vorhaben." In Aalen soll das noch deutlicher sichtbar werden - und zum ersten Saisonerfolg führen. "Die Qualität dazu haben wir", ist Korb überzeugt.

Drei weitere Partien am Wochenende

Ansonsten stehen an diesem Wochenende nur drei weitere Regionalliga-Partien auf dem Programm. Unter anderem im Einsatz sind die Stuttgarter Kickers, die nach der optimalen Regionalliga-Rückkehr beim späten 1:0-Sieg gegen Kickers Offenbach im ersten Viertliga-Heimspiel seit Mai 2018 im Aufsteiger-Duell gegen die TuS Koblenz nachlegen wollen. Dennoch herrscht in Stuttgart eine Gemütslage zwischen Euphorie und Realismus. Am Sibre-Sportzentrum Haarwasen treffen mit dem TSV Steinbach Haiger und dem KSV Hessen Kassel zwei Teams aufeinander, die am 1. Spieltag ebenfalls drei Punkte einfahren konnten. Am Sonntag empfängt die Hoffenheimer Bundesliga-Reserve den SGV Freiberg.

Die Pokal-Nachzügler kehren beginnend mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Mainz 05 II und der TSG Bahlingen am kommenden Dienstag zurück in die Spielbetrieb.