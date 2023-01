Trotz auffälligem Caboclo-Debüt: Ulm unterliegt Venedig

Für die deutschen Europapokalvertreter lief es am Mittwoch alles andere als gut. Vier Niederlagen und nur ein Sieg standen am Ende zu Buche.

ratiopharm Ulm ist mit einer deutlichen Niederlage in die zweite Hälfte der Gruppenphase im Eurocup gestartet. Das Team von Trainer Anton Gavel verlor am Mittwochabend bei Reyer Venezia mit 69:89 (32:51).

Damit verpassten die Ulmer den sechsten Sieg im zehnten Spiel, mit dem sie zu den Italienern aufgeschlossen hätten. Die Schwaben haben als Tabellensiebter weiter gute Chancen auf das Weiterkommen ins Achtelfinale, das die besten acht von zehn Teams der Gruppe A erreichen.

Der zuletzt verpflichtete brasilianische Ex-NBA-Profi Bruno Caboclo zeigte ein auffälliges Debüt bei den Ulmern und kam als bester Werfer der Gäste auf 18 Zähler und dazu acht Rebounds.

Ebenfalls eine Niederlage einstecken mussten die Hamburg Towers, die beim 59:87 gegen Buducnost Podgorica klar unterlegen waren.

Schwaches letztes Viertel: Crailsheim verliert bei Gaziantep

Die Hakro Merlins Crailsheim haben in der zweiten Gruppenphase im Fiba Europe Cup eine deutliche Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Nikola Markovic unterlag am Mittwoch nach einem schwachen letzten Viertel bei Tabellenführer Gaziantep mit 87:105 (44:42).

Für Crailsheim war es im zweiten Spiel der Zwischenrunde des FIBA Europe Cups die erste Niederlage, die Chance auf das Weiterkommen ist weiterhin intakt.

Beim in der zweiten Gruppenphase weiter ungeschlagenen türkischen Klub hielten die Merlins die Partie lange Zeit offen. Der letzte Abschnitt ging jedoch mit 13:33 verloren. Bester Werfer der Gäste war Otis Livingston mit 22 Punkten, Jaren Lewis kam auf 20 Zähler. Im nächsten internationalen Spiel gastiert Crailsheim am kommenden Mittwoch beim BC Kalev/Cramo in Estland.

Besser lief es für Brose Bamberg, das sich gegen den polnischen Vertreter Anwil Wloclawek mit 73:69 durchsetzte und so in Gruppe L mit Tabellenführer Wloclawek gleichzog.

Ludwigsburg verpasst vorzeitiges Weiterkommen

Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen derweil in der Champions League um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Das Team von Trainer Josh King verlor am Mittwochabend in der Zwischenrunde bei Limoges CSP das zweite Duell mit dem französischen Club 62:82 (23:40). Nach dem 85:81 zum Auftakt der Serie muss nun eine dritte Partie am kommenden Mittwoch wieder in Ludwigsburg die Entscheidung über das Weiterkommen bringen.

Vor allem mit einem schwachen zweiten Viertel brachte sich Ludwigsburg um die Chance auf den vorzeitigen Sprung in die nächste Runde. Eddy Edigin erzielte mit 17 Zählern die meisten Punkte für die Gäste.