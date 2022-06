Trotz anhaltenden Kriegs: Ukrainische Liga vor Wiederbeginn

Wie der ukrainische Verbandspräsident Andrej Pawelko der Nachrichtenagentur AP mitteilte, steht die nationale Liga vor der Wiederaufnahme des Wettbewerbs. Bereits im August soll es wieder Spiele geben.

Die Entscheidung für den Wiederbeginn des am 24. Februar ausgesetzten Spielbetriebs der Premier Liga sei gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen worden, so Pawelko gegenüber der AP. Dieser habe auch mit den Chefs von FIFA und UEFA gesprochen, um einen sicheren Weg für die Austragung von Heimspielen der Nationalmannschaften des Landes zu finden, berichtete AP am Sonntag weiter.

Sport als Mittel der Hoffnung

"Ich habe mit Präsident Selenskyj darüber gesprochen, wie wichtig der Fußball ist, um abzulenken", sagte Pawelko. "Von Kindern bis zu alten Menschen ist jeder auf den Krieg fokussiert. Jeden Tag bekommen sie Informationen über Todesfälle, über die Auswirkungen des Krieges." Der Fußball habe eine große Kraft, damit die Menschen in der Ukraine wieder an eine Zukunft glauben könnten.