Trotz aller Defizite gebührt dem dem Di-Salvo-Team ein Kompliment

Ein starker Spielzug reichte der deutschen U 21, um ein intensives, aber sehr fehlerbehaftetes Duell mit aggressiven Israelis zu gewinnen. Zumindest kämpferisch wies das zuletzt personell arg gebeutelte Team von Antonio Di Salvo schon EM-Format nach. Ein Kommentar.

Jubeltraube: Die deutsche U 21 feierte einen wichtigen Sieg in Israel. picture alliance/dpa

Aus Petah Tikva/Israel berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Am Ende wurde von den deutschen Spielern jede Grätsche, jeder geblockte Schuss gestenreich gefeiert. Dem finalen Jubel von Spielern sowie Trainer- und Betreuerstab nach einer druckvollen Schlussphase der Gastgeber, in der den DFB-Junioren kaum noch Entlastung gelang, war große Erleichterung und auch Stolz anzumerken.

Beides ist nachvollziehbar. Weil Polen auch beim 1:1 gegen Ungarn Punkte liegen ließ, fehlt der Mannschaft von Di Salvo nur noch ein Zähler zum sicheren EM-Ticket. Das war nach der erst im November kassierten 0:4-Heimklatsche gegen Polen und der jüngsten massiven Ausfallflut, die kurz vor Anpfiff in der Abmeldung von Kapitän Jonathan Burkardt gipfelte, so nicht zu erwarten. Dafür gebührt den U-21-Spielern sowie dem Trainerteam ein Kompliment, trotz aller spielerischen Defizite, die in Israel zu sehen waren.

Einige Zeit nach Spielende atmete in den Katakomben auch Co-Trainer Hermann Gerland tief durch und sagte mit all seiner riesigen Erfahrung im Gespräch mit dem kicker: "Es war ein Spiel auf Augenhöhe, Israel hat uns alles abverlangt. Verteidigen und kämpfen gehört auch zum Fußball, das haben die Jungs gut gemacht." Wer will ihm da widersprechen? Zudem vollendeten Noah Katterbach und Jan Thielmann zumindest einen konsequenten und letztlich entscheidenden Angriffszug.

Wille, Leidenschaft und Kampfbereitschaft waren zu sehen

Auch wenn zum Beispiel die begabten Offensivkräfte Ansgar Knauff und Malick Tillman teilweise eine zum Gesamtbild unpassend hadernde und negative Körpersprache zeigten, wiesen die DFB-Junioren insgesamt in puncto Wille, Leidenschaft und Kampfbereitschaft bereits EM-Format nach. Mit einem defensiv herausragenden Armel Bella Kotchap als Fels in der Brandung.

Im Juni gilt es direkt gegen Ungarn den noch nötigen Punkt einzufahren, der Anspruch sollten allerdings drei überzeugende Zähler sein. Danach bleibt diesem U-21-Jahrgang für die nötige Steigerung im Aufbau- und Angriffsspiel, dem Festigen der Abläufe noch weit über ein Jahr Zeit, bis die EM-Endrunde im Juni 2023 beginnt. Dort ist einem deutschen Team dann übrigens alles zuzutrauen - wie die vergangenen drei Turniere bewiesen.

Lesen Sie auch: Di Salvo ist "so, so stolz" - und hebt Quartett hervor