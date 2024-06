Trotz Aleix Garcia: Warum Rolfes bei Leih-Kandidat Puerta abwarten möchte

Vergangene Saison bekam Mittelfeld-Talent Gustavo Puerta (20) zu wenig Spielzeit. Mit der Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Aleix Garcia hat sich seine Perspektive noch mal verschlechtert. Dennoch ist eine naheliegende Leihe noch nicht beschlossene Sache.

Er war der Gewinner der Sommervorbereitung 2023. Dennoch musste sich Gustavo Puerta in der Doublesaison mit zehn Pflichtspieleinsätzen begnügen. Da Bayer 04 mit Aleix Garcia einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet hat, scheint die Konsequenz für den 20-Jährigen jetzt klar.

Der Kolumbianer wird Leverkusen verlassen müssen, um die für seine Entwicklung nötige Spielpraxis zu erhalten. Doch eine definitive Entscheidung, wie es mit ihm weitergeht, ist bei dem Mittelfeld-Talent dennoch noch nicht gefallen.

Dafür gibt es gute Argumente. Obwohl die Bilanz des 30-maligen U-20-Nationalspielers, der im Frühjahr erstmals für die A-Nationalmannschaft Kolumbiens berufen wurde, grundsätzlich nur ein klein wenig besser ausfällt als die des zweiten Mittelfeld-Talents Noah Mbamba. Und Letzterer, das ist bereits entschieden, wird für die kommende Saison verliehen werden.

Nur drei Kurzauftritte für Puerta 2024

Bei zwei seiner drei Europa-League-Einsätze stand Rechtsfuß Puerta immerhin in Bayers Startelf, in der Liga durfte er sieben Mal mitspielen. Insgesamt kommt der aggressive und schussstarke Akteur aber nur auf 234 Einsatzminuten. Im aktuellen Kalenderjahr, in denen es keine einfachen Gegner wie im Herbst in der Gruppenphase der Europa League mehr gab, blieben für Puerta nur noch drei kurze Auftritte in der Liga (unter anderem beim 3:0 gegen Bayern München) mit insgesamt 20 Minuten Einsatzzeit.

"Aber er kann Sechser, Achter und Zehner spielen"

Folglich geht bei ihm die Tendenz Richtung einer dann wohl späten Leihe. "Bei Gustavo warten wir noch ab. Eine Leihe kann auch bei ihm eine Option sein", sagt Simon Rolfes, allerdings gibt der Geschäftsführer zu bedenken: "Aber er kann Sechser, Achter und Zehner spielen."

Nicht nur wegen dieser Vielseitigkeit möchte Bayer bei Puerta die Entwicklung in der Vorbereitung genau beobachten. Sondern auch weil der Kolumbianer im Sommer 2023 nach einer halbjährigen Leihe nach Nürnberg ohne Zweitligaeinsatz in Leverkusen alle überraschte, so dass Trainer Xabi Alonso damals den sicheren Leih-Kandidaten nach überzeugenden Auftritten im Training und in den Testspielen im Kader behielt.

Jetzt soll der von Beginn an selbstbewusst, aber auch taktisch diszipliniert auftretende Mittelfeldspieler zum zweiten Mal die Chance bekommen, sich für Xabi Alonsos Bundesliga-Kader zu empfehlen. So erhält auch Bayer 04 die Möglichkeit, erst im späteren Verlauf der Transferperiode über Puerta Zukunft zu entscheiden. Je nachdem, wie es die Kader-Konstellation oder Puertas Leistungen notwendig machen.