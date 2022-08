Trotz Ärger über Generalprobe in Erfurt: Fulda-Lehnerz startet "in guter Verfassung"

Aufsteiger SG Barockstadt Fulda Lehnerz sieht sich für den Saisonauftakt in der Regionalliga Südwest gerüstet, trotz zuletzt "miserabler Bedingungen" bei der Generalprobe bei Rot-Weiß Erfurt.

Bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist man richtig sauer: Was zum letzten Härtetest vor dem Saisonstart am kommenden Samstag gegen den TSV Steinbach Haiger hätte werden sollen, geriet laut dem Regionalliga-Aufsteiger zur Farce. Das 1:1 bei Rot-Weiß Erfurt stieß den Fuldaern richtig auf.

"Das war schon eine Frechheit, uns auf so einen Platz zu schicken. Erst hieß es, dass wir im Steigerwaldstadion spielen, dann bietet man uns so einen Platz an. Wir können nur froh sein, dass sich niemand verletzt hat", schimpfte Vorstandsmitglied Volker Bagus über die unwürdigen Zustände auf dem Geläuf im 561-Einwohner-Dörfchen Isseroda, in das die Erfurter das Spiel kurzfristig verlegt hatten. "Wir sind eine andere Gastfreundschaft gewohnt, wenn ich an unsere Spiele in Meuselwitz oder bei Chemie Leipzig denke."

Zwei Halbzeiten mit je 60 Minuten dauerte der Kick, in dem Marius Löbig den Fuldaer Treffer erzielte, von dem aber auch Trainer Sedat Gören letztlich nur genervt war. "Hauptsache, es hat sich niemand verletzt. Wir hätten eigentlich nach Hause fahren sollen. Erkenntnisse kann man unter solch miserablen Bedingungen jedenfalls keine gewinnen."

Zudem geht die Suche nach dem letzten Neuzugang weiter. Nachdem das Torhüter-Trio mit dem 18-jährigen Jannis Maul von Dynamo Dresden komplettiert wurde, steht nach wie vor noch ein Stürmer auf der Wunschliste. "Der Vorstand ist immer noch auf der Suche und in Gesprächen. Ich als Trainer hätte mir eine frühere Entscheidung gewünscht, aber als Aufsteiger hast du es nicht leicht, weil einige Kandidaten noch immer ihre Chance in der 3. Liga sehen", erklärt Gören.

Seiner Mannschaft stellt der Trainer indes ein hervorragendes Zeugnis aus: "Wir haben in der Vorbereitung super gearbeitet. Das war ein extrem hartes Programm, aber jetzt bin ich auch zuversichtlich, dass wir wirklich in guter Verfassung starten werden."

Zum Auftakt der Regionalliga Südwest an diesem Samstag rechnet die SG Barockstadt mit 1500 Zuschauern im Sportpark Johannisau.