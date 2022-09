Trotz Abstiegsplatz: Wattenscheid 09 verlängert frühzeitig mit Trainer Britscho

Die SG Wattenscheid 09 hat mit Chefcoach Christian Britscho und Co-Trainer Timo Janczak trotz der tabellarisch angespannten Situation vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der neue Kontrakt besitzt auch für die Oberliga Gültigkeit.

Cheftrainer Christian Britscho und sein Co-Trainer Timo Janczak haben frühzeitig ihre Verträge bei der SG Wattenscheid 09 verlängert, das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der neue Kontrakt läuft bis zum Ende der Saison 2023/24 und besitzt im Falle eines Abstiegs auch Gültigkeit für die Oberliga.

"Nach sehr konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen sind wir als Vorstand zu dem Entschluss gelangt, dass wir die Zusammenarbeit mit Christian Britscho und Timo Janczak über die Saison hinaus fortsetzen möchten", so Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. "Ich sehe dabei nicht nur die Verdienste der Vergangenheit, sondern auch eine klare, positive Entwicklung in der Gegenwart."

Der Verein will mit der Verlängerung in der aktuell schwierigen Lage ein Zeichen setzen: "Trotz unglücklicher Umstände rund um die Vorbereitung und eines äußerst schwierigen Auftaktprogramms zeigt diese junge Mannschaft, dass sie in dieser Liga konkurrenzfähig ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation bald auch die nötigen Punkte einfahren werden und sich die Tabellensituation verbessern wird. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, den handelnden Personen, von denen wir überzeugt sind, Vertrauen zu schenken", erläutert der Sportliche Leiter.

Derzeit belegt Wattenscheid mit nur vier Zählern den vorletzten Tabellenplatz in der Regionalliga West. Nur der punktlose SV Straelen ist noch schlechter gestartet.

Seit April 2020 im Amt

"Ich bin von dem Weg, den dieser Verein eingeschlagen hat, komplett überzeugt und sehr glücklich, dass ich diesen mitgestalten kann", wird Christian Britscho in der Meldung zititert. "Dieser Verein hat in den vergangenen Monaten gezeigt, wie außergewöhnlich er ist, wie viel Strahlkraft und was für ein tolles Umfeld er hat. Ich bin sehr dankbar, dass der Verein mit dieser Einigung auch in der aktuellen Phase ein klares Bekenntnis zum neuen Wattenscheider Weg abgibt. Auch das ist nicht üblich in dieser Branche. Wir werden weiter hart arbeiten und auf Strecke mit Sicherheit positive Ergebnisse einfahren", so der Cheftrainer weiter.

Christian Britscho und Timo Janczak sind seit April 2020 im Amt und schafften in der vergangenen Runde mit der SGW den Sprung in die Regionalliga.