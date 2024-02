Trotz Abstiegsangst in Minden: Bundesligaerfahrener Linksaußen bindet sich an GWD

Es ist ein wichtiges und positives Zeichen für GWD Minden in der aktuellen Situation: Trotz der Abstiegsangst, die beim derzeitigen Tabellenvorletzten der 2. Handball-Bundesliga umgeht, hat sich ein bundesligaerfahrener Linksaußen weiter an den Verein gebunden.

Linksaußen und GWD-Eigengewächs Mats Korte hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. Der dienstälteste Spieler bleibt und setzt damit ein wichtiges Signal in Richtung Zukunft.

Seine Zuverlässigkeit ist ein Faktor, den auch Trainer Aaron Ziercke zu schätzen weiß: "Mats ist ein mustergültiger Profi und hat auch abseits der Platte immer sein sportliches Leistungsvermögen im Blick. Ich freue mich, dass wir mit ihm eine zuverlässige Konstante im Team behalten. Sein klares Bekenntnis in unserer aktuellen Situation zeigt, wie sehr er mit GWD verbunden ist."

Korte: "Stehen in der Pflicht,(...)"

"In diesem Sommer bin ich 22 Jahre Vereinsmitglied bei GWD Minden. Das sagt im Grunde alles über meine Verbundenheit zu diesem Club aus. Minden ist meine Heimat und wir stehen in der Pflicht, die langjährige Handballtradition in den kommenden Monaten am Leben zu erhalten", so Mats Korte.

Mats Korte spielt, bis auf ein kurzes Intermezzo beim TSV Hahlen, von Kindesbeinen an für GWD Minden und ist seit der Saison 2016/2017 fester Bestandteil des Profikaders. Mit der Vertragsverlängerung steuert er nun auf sein zehnjähriges Profi-Jubiläum bei den Grün-Weißen zu.

103 Treffer erzielte der Mann mit der Nummer 11 in 34 Spielen der letzten Erstliga-Saison und war damit nicht nur zweitbester Schütze der Dankerser, sondern auch noch ein echter Dauerbrenner. Auch in der aktuellen Spielzeit stand Korte ohne Ausnahme im Kader.