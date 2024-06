Trotz Abstieg: HSA Neka bleibt in erster ungarischer Liga

HSA Neka hat den Abstieg aus der ersten ungarischen Liga abwenden können. Sportlich war das ungarische Nachwuchsteam zwar nicht mehr zu retten, es fand sich aber kein Aufsteiger aus der 2. Liga.

HSA Neka bleibt trotz sportlichen Abstiegs in der Liga. Sascha Klahn

Neben Györi ETO KC hätte noch ein weiteres Team in die K&H Liga aufsteigen sollen. Der Zwietplatzierte, die U21-Mannschaft von Veszprem, erhielt aber keine Lizenz. Zwei Mannschaften desselben Vereins dürfen in Ungarn nicht in einer Liga spielen.

Als Dritter wäre demnach Békési FKC aufstiegsberechtigt gewesen. Der Verein aus dem Südosten Ungarns beantragte aber keine Lizenz für die erste Liga. Nach den Statuten des Ungarischen Verbands erhält demnach der 13. der K&H Liga - eigentlich der zweite Absteiger - die Lizenz. Das berichtete nemzetisport.

Das betrifft HSA Neka. Neka ist ein Club aus Balatonboglár und ist ein staatlich finanziertes Team und Entwicklungszentrum, wo ungarische Talente und Juniorennationalspieler spielen. Zum Beispiel Hamburgs Zoran Ilic spielte für den Erstligisten.