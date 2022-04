Trotz 55 Durant-Punkten: Nets verpassen direkten Play-off-Einzug

Die Brooklyn Nets haben den direkten Play-off-Einzug verpasst. Bei den Atlanta Hawks verloren sie trotz eines neuen Karriere-Bestwerts von Kevin Durant mit 115:122.

Durant gelangen 55 Punkte, und auch Kyrie Irving erwischte mit 31 Punkten einen guten Tag. Die schwache Leistung ihrer Teamkollegen konnte sie damit aber nicht wettmachen. Die Nets ermöglichten den Hawks gleich 49 Freiwürfe, von denen 37 verwandelt wurden.

"Ich bin sauer über diese Niederlage. Ich habe gut getroffen, wäre aber lieber mit dem Sieg aus der Halle gegangen, indem wir einfach die kleinen Dinge erledigt hätten", sagte Durant. Er ist in der laufenden Saison nach Teamkollege Irving, Karl-Anthony Towns (Minnesota/beide 60), Trae Young (Atlanta) und LeBron James (Los Angeles Lakers/beide 56) bereits der fünften Spieler mit mindestens 55 Punkten in einer Partie. 19-mal erreichte 2021/22 ein Profi bereits die 50-Punkte-Marke - in der gesamte Spielzeit 2020/21 geschah dies 14-mal. Den NBA-Rekord hält seit 1962 der legendäre Wilt Chamberlain mit sagenhaften 100 Punkten für die Philadelphia Warriors.

Titelkandidat Brooklyn liegt bei noch vier ausstehenden Spielen nur auf Platz zehn der Eastern Conference und muss nach der zweiten Niederlage in Folge im "Play-in-Tournament" um das Play-off-Ticket kämpfen.

Denselben Weg werden die Charlotte Hornets nehmen müssen. Sie verloren beim Comeback von Gordon Hayward klar mit 114:144 gegen die Philadelphia 76ers. Die 76ers, bei denen Joel Embiid mit 29 Punkten bester Werfer war, erhalten damit die Chance auf eine bessere Platzierung. Aktuell liegen sie nur zwei Siege hinter Spitzenreiter Miami Heat, die mit 127:109 gegen die Chicago Bulls gewonnen haben.

Diese Teams stehen bereits für die Play-offs fest