Trotz 50 Bewerbern: FSV Bietigheim-Bissingen befördert Wörner

Rund zwei Wochen nach dem Aus von Cheftrainer Markus Lang hat der FSV 08 Bietigheim-Bissingen einen Nachfolger präsentiert. Co-Trainer Simon Wörner wird befördert und übernimmt das Ruder am Bruchwald.

Der neue Mann an der Seitenlinie des FSV 08 Bietigheim-Bissingen nach dem Aus von Cheftrainer Markus Lang heißt Simon Wörner. Doch so neu ist der 37-Jährige nicht. Denn bereits seit Beginn dieser Spielzeit war Wörner als Co-Trainer am Bruchwald tätig.

Nun übernimmt er als Cheftrainer beim 13. der Oberliga Baden-Württemberg, den nur zwei Zähler Vorsprung von einem Abstiegsplatz trennen. Nach "über 50 Bewerbungen" auf die vakante Trainerstelle haben die FSV-Verantwortlichen die Lösung aber doch im eigenen Verein gefunden.

Bereits Spieler am Bruchwald

Wörner übernimmt nach seinem Engagement beim SV Schluchtern (damals Bezirksliga) nun zum zweiten Mal in seiner Karriere die Rolle als Hauptübungsleiter. Zum ersten Mal dabei bei einem Oberligisten. Zuvor war er als Spieler neben Stationen beim SGV Freiberg, VfR Heilbronn und Ludwigsburg 07 bereits für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen aktiv.

Zudem kündigten die Verantwortlichen in der Pressemitteilung des Vereins an "den Kader verstärken zu wollen", um somit einen Abstieg zu verhindern. Diese sollten spätestens bis Anfang März feststehen, denn am 2. März steigt das Debüt von Simon Wörner als Cheftrainer in einem Pflichtspiel, wenn der FSV mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Backnang die Restrunde eröffnet.