Trotz 5:1 im entscheidenden Tiebreak: Nach Friedsam scheitert auch Maria in Osaka

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Osaka eine bittere Niederlage kassiert. Zur Stunde kämpft Jule Niemeier in Japan um den Achtelfinaleinzug.

Aus in Runde eins: Tatjana Maria. IMAGO/Hasenkopf

Denkbar knappe Niederlage für Tatjana Maria beim Turnier im japanischen Osaka: Die 36-Jährige verlor am Dienstag mit 6:2, 4:6, 6:7 (5:7) gegen die Ungarin Panna Udvardy. Dabei führte Maria im Tiebreak des dritten Durchgangs schon mit 5:1, ehe sie sechs Ballwechsel in Serie und damit noch das Spiel verlor.

Maria war bei der mit knapp 260.000 Dollar dotierten Veranstaltung an Nummer zwei gesetzt. Die Mutter von zwei Kindern ist als 48. der Weltrangliste die deutsche Nummer eins.

Niemeier hofft aufs Achtelfinale

Bereits am Montag war auch Anna-Lena Friedsam in der ersten Runde ausgeschieden - ebenfalls knapp nach Abwehr von zuvor fünf Matchbällen. Durch Marias Pleite ist nur noch Jule Niemeier in Osaka im Rennen. Die zuletzt formschwache Dortmunderin kämpft zur Stunde gegen Anna Kalinskaja um den Achtelfinaleinzug.