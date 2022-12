Trotz 238 Millionen Euro Minus: Juve-Aktionäre billigen Bilanz

Nach dem Rücktritt von Vereinsboss Andrea Agnelli hat die Aktionärsversammlung von Juventus Turin am Dienstag die Bilanz des Geschäftsjahres 2021/2022 mit einem Verlust von 238 Millionen Euro gebilligt.

Die Mehrheitsaktionärin Holding Exor legte den Aktionären eine Kandidatenliste für den neuen Verwaltungsrat vor. Zu den Mitgliedern zählt unter anderem Gianluca Ferrero, ein italienischer Wirtschaftsprüfer, der zum neuen Klubchef und damit zum Nachfolger Agnellis ernannt worden ist. Excor, die Holding-Gesellschaft der Agnelli-Familie, hat Ferrero als Agnelli-Nachfolger vorgeschlagen, weil dieser "über eine solide Erfahrung und technische Kompetenz sowie eine echte Leidenschaft für die Bianconeri" verfüge. Neuer CEO ist Maurizio Scanavino, der Geschäftsführer der Verlagsgruppe GEDI, die ebenfalls zum Agnelli-Imperium gehört. Klar ist also: Juventus bleibt in Agnelli-Hand, wenn auch nicht in Andreas. Am 18. Januar ist die Aktionärsversammlung zur Bestätigung des neuen Vorstands einberufen, diese war bereits zweimal verschoben worden.

"Schwarzzahlungen" an Juve-Spieler?

Ende Oktober hatte die Turiner Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung und Unregelmäßigkeiten bei Spielertransfers abgeschlossen. Konkret steht im Raum, dass die Juve-Führung den 23 Spielern, die während der Corona-Pandemie einem viermonatigen Gehaltsverzicht mit einem Gesamtvolumen von 90 Millionen Euro zugestimmt hatten, drei dieser Monatsgehälter "schwarz" gezahlt haben soll. Nun droht 16 Angeklagten ein Prozess. Dazu zählen der zurückgetretene Agnelli, Ex-Geschäftsführer Maurizio Arrivabene und der frühere Vizepräsident Pavel Nedved. Auch die Börsenaufsichtsbehörde Consob hatte Einwände gegen die Bilanzen des börsennotierten Klubs erhoben.

