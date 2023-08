Trotz 0:2 in Rödinghausen: In Ahlen überwiegt die Erleichterung

Die in der Vorsaison so löchrige Defensive von Rot Weiss Ahlen hat trotz 0:2 die Feuertaufe beim SV Rödinghausen bestanden. Dennoch hat der neue Trainer Daniel Berlinski noch einige Punkte ausfindig gemacht, in denen sich seine Spieler noch steigern müssen. Hoffnungen ruhen auf Kevin Coleman, der aktuell noch zum Zuschauen verdammt ist.

Die Skepsis am Wersestadion vor dem Start in Rödinghausen war groß: Ein komplett umgekrempeltes Team, mit Daniel Berlinski ein neuer Cheftrainer, die eher durchwachsene Vorbereitung, dazu wartete zum Auftakt ja gleich einer der Titelkandidaten. Zwar ging die Partie beim SVR dann tatsächlich auch mit 0:2 verloren, trotzdem überwiegt bei RW Ahlen nach diesem ersten Spieltag die Erleichterung und die Zuversicht.

"Ich bin mir sehr sicher, dass wir mit diesem Kader unsere Punkte holen werden", sagte RWA-Trainer Berlinski nach der Niederlage im Wiehenstadion, bei der sein Team tatsächlich eine erstaunlich reife und konzentrierte Leistung abgeliefert hat. Vor allem an der Defensive, eine der Schwachstellen während der Vorbereitung, hatte es Zweifel gegeben. Doch dann hatte Ahlens Abwehr um die Innenverteidigung mit Jannik Borgmann und Levent Öztürk Rödinghausens spielstarke Offensive nahezu komplett im Griff, Top-Stürmer Simon Engelmann war sogar gänzlich abgemeldet. Dass die beiden Treffer für den SVR nach Standards fielen - ein Elfmeter, ein Freistoß - spricht für sich. In dieser Transferperiode soll auch noch ein gestandener Außenverteidiger dazukommen, was die Stabilität noch erhöhen würde.

Offensiv wird sich Rot-Weiß in den kommenden Wochen allerdings noch steigern müssen, damit es zeitnah mit den ersten Punkten klappt - all den guten Ansätzen in Rödinghausen zum Trotz. "Wir waren die aktivere und bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit", analysierte Berlinski, schränkte dann aber eben noch ein: "Leider waren wir nicht zielstrebig genug."

Dicke Chancen für Tankulic

Nachdem Taktgeber Luka Tankulic, vor der Saison vom SV Meppen in seine Ahlener Heimat zurückgekehrt, im ersten Durchgang zwei dicke Chancen zum Ausgleich auf dem Fuß hatte, erhöhte RWA nach der Pause seine offensiven Bemühungen - zu zwingenden Aktionen im Strafraum reichte es aber nicht.

Was auch damit zu tun haben könnte, dass ein torgefährlicher Neuzugang tatenlos zusehen musste: Kevin Coleman, zuvor beim BSV Rehden am Ball, fehlte die Arbeitserlaubnis im zuständigen Kreis Warendorf und damit auch die Spielberechtigung vom Verband. Was bei Rot Weiss erst in den Tagen vor der Partie aufgefallen war. Logisch, dass Trainer Berlinski, der fest mit Coleman geplant hatte, darüber so gar nicht glücklich war. Ob er am Samstag im Heimspiel gegen die Jungprofis des 1. FC Köln auf den Angreifer bauen kann, war zu Wochenbeginn noch ungewiss.