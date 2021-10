Trotz 0:1-Rückstand: Arminia Ludwigshafen wahrt weiße Weste gegen den FC 09 Speyer

Im Nachholspiel des 4. Spieltages der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd hat die Arminia Ludwigshafen gegen das Tabellenschlusslicht FC Speyer 09 mit 3:2 gewonnen.

Auch in der achten Partie der laufenden Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd bleibt die Arminia Ludwigshafen ungeschlagen. Gegen das Tabellenschlusslicht FC 09 Speyer siegte die Mannschaft von Marco Laping knapp aber letztlich verdient mit 3:2. Allerdings machte es das Kellerkind den Hausherren lange schwer und gab erst in der zweiten Halbzeit klein bei.

Die Ambition beider Mannschaften hätten vor dem Anpfiff nicht unterschiedlicher sein können. Während der FC 09 Speyer damit liebäugelte, durch einen möglichen Punktgewinn in Ludwigshafen die rote Laterne wieder an den FV Eppelborn abzugeben, wollten die Hausherren weiterhin ungeschlagen bleiben und den Abstand zur Tabellenspitze verkürzen. Von dieser Rollenverteilung war zunächst aber überhaupt nichts zu sehen, ganz im Gegenteil, das erste Ausrufezeichen der Partie setzte der Underdog. Vetter brachte den FCS nach 25 Minuten in Front. Zwar fanden die Hausherren noch vor der Pause durch Lundy die passende Antwort und glichen aus (35.), insgesamt begegneten sich beide Mannschaften bis zu diesem Zeitpunkt aber auf Augenhöhe. Das sollte sich jedoch ändern. Nach dem Pausentee kam die Arminia mit viel Wucht aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Gäste-Defensive. So dauerte es nicht lange, bis sich der Offensivdrang der Heimelf bezahlt machte. Binnen zwei Minuten schlug die Arminia zweimal zu. Zunächst stellte Matteo Monetta auf 2:1 (53.), wenig später erhöhte Cultera auf 3:1 (55.). Nach dem Doppelschlag verflachte die Partie wieder ein wenig und die Gäste erhielten die Möglichkeit sich zu sammeln. Ein Comeback blieb allerdings aus, zwar erzielte der FCS kurz vor Schluss noch den 3:2-Anschlusstreffer (90.+1), die achte Saisonniederlage konnten sie aber nicht mehr abwenden. In der Tabelle bleibt der FC 09 Speyer damit am Tabellenende. Die weiterhin ungeschlagene Arminia schiebt sich dagegen bis auf Rang drei vor.