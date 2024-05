Trost bleibt in Bahlingen

Laurin Tost hat seinen auslaufenden Vertrag beim Bahlinger SC verlängert. "Laurin war in der Rückrunde leider lange durch eine Verletzung gehandicapt. Ich bin froh, dass er wieder fit ist und uns in der kommenden Saison als sehr wichtiger Spieler erhalten bleibt", so Bahlingens Teammanager Walter Adam über die Verlängerung der 22-jähriges Innenverteidigers, der bisher 52 Regionalliga-Spiele für den BSC bestritt.