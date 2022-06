Trommelevent im DFB-Quartier - Gnabry will "unbedingt" die Endrunde erreichen

Bisher schaffte es Deutschland in der Nations League noch nicht in die Endrunde. Bei der dritten Auflage soll es endlich klappen - auch mit ungewohnter Motivationshilfe.

Will in die Endrunde der Nations League: Serge Gnabry. picture alliance / GES/Markus Gilliar

Knapp drei Wochen nach dem Bundesliga-Finale und elf Tage nach dem ersten Zusammentreffen in Marbella sehnen sich Bundestrainer Hansi Flick und die deutschen Nationalspieler immer mehr nach dem Wettkampf. "So viele Tage ohne Spiel hat schon Trainingslager-Charakter, das wollen wir jetzt hinter uns lassen", gab Jonas Hofmann am Donnerstag die Ungeduld im Team vor dem Auftaktspiel in der Nations League am Samstag in Bologna gegen Italien wieder. "Training ist immer gut, aber die Hauptattraktion sind die Spiele", sagte auch Serge Gnabry und nannte zudem den Gruppensieg als klares Ziel: "Wir wollen unbedingt in die Endrunde kommen."

Für die deutsche Mannschaft ist es die dritte Saison in der Nations League, der hierzulande von Anfang an ein geringerer Stellenwert beigemessen wurde als in den meisten anderen Nationen. 2018/19 stieg man nach vier sieglosen Spielen gegen Frankreich und die Niederlande nur deshalb nicht aus der A-Liga ab, weil diese von 12 auf 16 Mannschaften aufgestockt wurde. Besser schlug sich die DFB-Auswahl im Folgejahr, als die Entscheidung über den Gruppensieg erst am letzten Spieltag fiel. Da allerdings ging die Elf von Joachim Löw in Sevilla gegen Spanien mit 0:6 historisch unter.

Diesmal will man sich mit guten Ergebnissen einstimmen auf die WM in Katar und die Serie von neun ungeschlagenen Spielen unter Flick fortsetzen. Am Vorabend hatte Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff zur Förderung des Teamgeistes den Motivationskünstler Matthias Jackel zum gemeinsamen Trommelevent ins Teamquartier eingeladen, bei den Spielern kam diese Aktion nach Darstellung von Stürmer Karim Adeyemi gut an. "Viele Spieler haben gezeigt, dass sie Rhythmus haben. Den braucht man auch als Mannschaft", so der künftige Dortmunder.

Gnabry zu Italiens 0:3: "Werden den Europameister trotzdem nicht unterschätzen"

Dass die Italiener am Mittwochabend im Prestigeduell gegen Argentinien mit 0:3 regelrecht vorgeführt wurden, verfolgten einige Flick-Schützlinge auf der Leinwand im "Home Ground" allenfalls am Rande. "Wir haben heute ein kurzes Update bekommen", verriet Gnabry, "aber wir werden den Europameister trotzdem nicht unterschätzen." Nachdem sich die Azzurri nicht für die WM qualifizieren konnten, liegt ihr Augenmerk auf die Titelverteidigung bei der EM 2024 in Deutschland.

In Hofmann, Gnabry und Adeyemi präsentierte der DFB auf seiner Pressekonferenz drei Spieler, die die Testspiele im März gegen Israel (2:0) und die Niederlande (1:1) allesamt wegen Verletzungen und/oder Erkrankungen verpasst hatten und daher nach mindestens siebenmonatiger Länderspielpause neu angreifen wollen. Gnabry und Adeyemi gehörten gar letztmals am 11. Oktober beim überzeugenden 4:0-Sieg in Nordmazedonien zum Kreis der Nationalmannschaft. Hofmann absolvierte immerhin noch die beiden WM-Qualifikationsspiele im November gegen Liechtenstein (9:0) und Armenien, als ihm im zehnten Einsatz der zweite Treffer zum 4:1-Endstand gelang.

Hofmann gefällt Rechtsverteidigerposition: "Fuchse mich immer mehr rein"

Der von Flick zum Rechtsverteidiger umgeschulte Mönchengladbacher hatte sich im vergangenen Jahr nur gegen unterklassige Kontrahenten beweisen können, jetzt will er seine Tauglichkeit auch gegen erstklassige Gegner unter Beweis stellen. "Mir gefällt die Position nach wie vor, ich fuchse mich immer mehr rein", schilderte Hofmann und ergänzte erwartungsfroh: "Die großen Aufgaben stehen jetzt hoffentlich bevor." Das gilt in Italien nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Mannschaft.