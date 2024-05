Triumph für Flensburg um Golla "Balsam für die Seele"

Nach einer langen Durststrecke feiert Johannes Golla mit der SG Flensburg-Handewitt wieder einen Titel. Das dürfte dem Nationalmannschaftskapitän auch Rückenwind für die Olympia-Mission mit der deutschen Mannschaft geben.

Als der Flensburger Partybus um kurz vor Mitternacht die "Hölle Nord" erreichte, gab es kein Halten mehr. Nach dem Europapokalsieg von Hamburg, dem sehnsüchtigst erwarteten Ende der zehn Jahre währenden internationalen Titelflaute, machten mehrere Hundert Fans die Nacht zum Tag und bereiteten Kapitän Johannes Golla und seinen Mitspielern der SG Flensburg-Handewitt einen triumphalen Empfang in der Heimat. "Wir wissen, was es unseren Anhängern bedeutet. Das ist unheimlich schön, diese Minuten und diese Emotionen mit unseren Fans zu teilen und zu genießen", sagte Golla.

"Wir sind sehr stolz, was wir an diesem Wochenende erreicht haben. Um zwei solcher Teams zu schlagen, braucht es sehr viel. Alle Spieler haben es bei uns heute wirklich großartig gemacht", betonte sein Trainer Nicolej Krickau nach dem Finale. Er verteilte ein Sonderlob: "Gerade Golla und Jørgensen im Abwehrzentrum oder unsere treffsicheren Außen, um nur wenige Spieler zu nennen, die für den Sieg ausschlaggebend waren."

Jørgensen: "Ein Traum ist wahr geworden"

"Für uns ist ein Traum wahr geworden. (...) Es war genau das, wovon wir geträumt haben. Es war fantastisch für die Mannschaft, für den Verein, für alle", so Lukas Jørgensen. Nicolej Krickau: "Der erste Titel ist immer der Schwierigste. Wir bleiben also weiter hungrig auf mehr."

Der Gewinn der European League bedeutete Johannes Golla, das war ihm deutlich anzumerken, eine Menge. Der Kreisläufer sog die Momente nach dem überzeugenden 36:31-Finalerfolg gegen die Füchse Berlin auf wie ein Schwamm. "Wir waren oft kurz davor, sind hin und wieder auch krachend gescheitert, aber jetzt haben wir es endlich mal geschafft", so Golla. Er sei "sehr glücklich und erleichtert, dass es geklappt hat". Exakt zehn Jahre nach dem Champions-League-Sieg und fünf Jahre nach dem letzten Gewinn der Meisterschaft sei es für die Flensburger angesichts einiger Rückschläge und verpasster Titelchancen "auch ein bisschen Balsam für die Seele".

Rückenwind für Golla Richtung Olympia

Auch Golla persönlich dürfte der Triumph von Hamburg Rückenwind geben. Die Saison mit der SG ist zwei Spieltage vor Schluss zwar praktisch vorbei. Doch mit den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) steht für den DHB-Kapitän noch DAS sportliche Highlight des Jahres bevor. An die Zukunft mochte Golla im Moment des Triumphs zwar noch nicht denken. Aber, so der Kreisläufer: Momente wie die nach dem Europacup-Sieg "bleiben im Kopf". Die ausgelassene Party mit den Fans, die am Montagabend am Flensburger Südermarkt fortgesetzt werden sollte, mache "Lust auf mehr".