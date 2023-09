Triple perfekt: Kämna gewinnt neunte Etappe bei Vuelta

Im dritten Anlauf hat es funktioniert: Lennard Kämna gewinnt die neunte Etappe der Vuelta. Damit hat er bei allen drei Grand Tours nun einen Tagessieg gefeiert.

Zeigte erneut seine außergewöhnlichen Qualitäten: Lennard Kämna. AFP via Getty Images

Lennard Kämna riss die Arme nach oben und klopfte sich auf die Brust, nachdem er die matschige Piste am Collado de la Cruz hinaufgestürmt war. Der frühere Junioren-Weltmeister hat sein Triple bei den Grand Tours perfekt gemacht und am Sonntag die neunte Etappe der 78. Vuelta im Alleingang gewonnen. Nach seinen Tagessiegen bei der Tour de France in Villard-de-Lans (2020) und dem Giro d'Italia auf dem Ätna (2022) durfte er nun auch bei der dritten der drei großen Radrundfahrten jubeln. Kämna siegte 184,5 Kilometer von Cartagena nach Collado de la Cruz de Caravaca mit rund 30 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Matteo Sobrero.

"Zwei Minuten komplett über meinem Limit gewesen"

"Ich freue mich total darüber. Ich habe in den vergangenen Monaten so hart gearbeitet. Genau darauf habe ich mich vorbereitet. Ich freue mich, dass ich nach dem Giro wieder da bin", sagte Kämna und fügte hinzu: "Wir durften nicht zu viel Energie verschwenden. Ich hatte im Tank noch einiges an Power. Ich bin zwei Minuten komplett über meinem Limit gewesen."

Damit hat es im dritten Anlauf funktioniert. Bereits auf der dritten Etappe hatte der 26-Jährige den Sieg vor Augen, ehe er rund 1,5 Kilometer vor dem Ziel eingeholt worden war. Und auch auf der sechsten Etappe hatte Kämna vergeblich sein Glück in einer Ausreißergruppe gesucht.

Dieses Mal holte ihn aber keiner mehr ein. Gut fünf Kilometer vor dem Ziel attackierte Kämna auf dem 8,2 Kilometer langen Schlussanstieg mit durchschnittlich 5,4 Prozent Steigung aus einer ursprünglich acht Fahrer großen Ausreißergruppe und fuhr souverän allein dem Sieg entgegen. Sobrero, der in der kommenden Saison mit Kämna beim Bora-hansgrohe-Team zusammenfahren wird, konnte dem Antritt nichts mehr entgegensetzen. "Der Anstieg war schon tricky. Es ging auf und ab. Es war schwierig, das Momentum zu finden", sagte Kämna.

Der Vuelta-Sieg fehlte Kämna noch in seiner Sammlung. Bei der Tour de France 2020 hatte Kämna in Villard-de-Lans triumphiert, 2022 gewann er die Giro-Etappe am Ätna. Als siebter deutscher Profi hat Kämna das Etappen-Triple geschafft, vor ihm war dies Rudi Altig, Dietrich Thurau, Marcel Wüst, Andre Greipel, Marcel Kittel und John Degenkolb gelungen - Jan Ullrichs einziger Giro-Erfolg wurde aberkannt.

Kuss fährt weiter in Rot

Auf die Gesamtwertung hatte die neunte Etappe kaum einen Einfluss. Der Amerikaner Sepp Kuss, der eigentlich als Edelhelfer von Tour-Champion Jonas Vingegaard und Giro-Sieger Primoz Roglic ins Rennen gegangen ist, trägt weiter das Rote Trikot. Die drei Superstars Remco Evenepoel, Roglic und Vingegaard fuhren fast zeitgleich ins Ziel.

Nach dem ersten Ruhetag wartet am Dienstag gleich das Einzelzeitfahren über 25,8 Kilometer. Dabei verspricht vor allem das Duell zwischen dem belgischen Zeitfahrweltmeister Evenepoel und Vingegaard, der bei der Tour im Kampf gegen die Uhr die Konkurrenz beherrscht hatte, große Spannung.

9. Etappe Cartagena - Collado de la Cruz de Caravaca (18 km):

1. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe 4:28:59 Std.; 2. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla + 13 Sek.; 3. Chris Hamilton (Australien) - Team DSM - firmenich + 1:12 Min.; 4. Amanuel Gebreigzabhier (Eritrea) - Lidl-Trek + 1:00; 5. Jon Barrenetxea Golzarri (Spanien) - Caja Rural-Seguros RGA + 1:37; 6. Rubén Fernández (Spanien) - Cofidis; 7. Jonathan Klever Caicedo Cepeda (Ecuador) - EF Education-EasyPost + 2:11; 8. Daniel Navarro Garcia (Spanien) - Burgos - BH + 2:41; 9. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 3:18; 10. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 3:11; ... 49. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 9:26; 53. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 11:14; 80. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 13:45; 100. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 14:28; 101. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 14:24; 102. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe; 120. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 16:36; 121. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 16:43; 141. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 16:46

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 9. Etappe:

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 35:23:30 Std.; 2. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 43 Sek.; 3. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ + 1:02 Min.; 4. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 2:24; 5. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 2:29; 6. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma; 7. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 2:35; 8. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team; 9. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:45; 10. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 2:55; ... 26. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 19:09; 32. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 24:49; 45. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 38:25; 61. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 48:39; 73. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 59:13; 106. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 1:18:20 Std.; 116. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 1:22:09; 137. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:33:17; 151. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 1:40:33; 152. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 1:40:38

Bergwertung, Stand nach der 9. Etappe:

1. Eduardo Sepulveda (Argentinien) - Lotto Dstny 21 Pkt.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 20; 3. Jesús Herrada Lopez (Spanien) - Cofidis 12; 4. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla 11; 5. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 10; 6. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe 10; 7. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 10; 8. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious 9; 9. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 8; 10. Jon Barrenetxea Golzarri (Spanien) - Caja Rural-Seguros RGA 7

Sprintwertung, Stand nach der 9. Etappe:

1. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck 158 Pkt.; 2. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R Citroën Team 66; 3. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 62; 4. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto Dstny 62; 5. Geoffrey Soupe (Frankreich) - Team TotalEnergies 61; 6. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates 60; 7. Marijn Van Den Berg (Niederlande) - EF Education-EasyPost 57; 8. Edward Theuns (Belgien) - Lidl-Trek 55; 9. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates 48; 10. Orluis Aular (Venezuela) - Caja Rural-Seguros RGA 47; ... 50. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck 10; 59. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla 6; 66. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe 3

Teamwertung, Stand nach der 9. Etappe:

1. Jumbo-Visma (Niederlande) 105:39:46 Std.; 2. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 1:07 Min.; 3. Bahrain Victorious (Bahrain) + 4:38; 4. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 7:58; 5. Movistar Team (Spanien) + 27:48; 6. Soudal Quick-Step (Belgien) + 35:58; 7. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 45:20; 8. Groupama-FDJ (Frankreich) + 45:27; 9. EF Education-EasyPost (USA) + 53:58; 10. Astana Qazaqstan Team (Kasachstan) + 57:35; ... 17. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 1:32:52 Std.