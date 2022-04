Trio verlässt DFB-Team - Rall und Dallmann zurück im Kader

Nach dem 3:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal gibt es Änderungen im Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

Wie der DFB am Sonntag mitteilte, treten die Wolfsburgerinnen Lena Lattwein und Felicitas Rauch sowie Bayern-Profi Klara Bühl "absprachegemäß" die Heimreise an. Lattwein war trotz muskulärer Probleme für Behandlungen und leichte Trainingseinheiten beim Team geblieben. Rauch und Bühl hatten am Samstag gegen Portugal noch in der Startelf gestanden und jeweils getroffen.

Für das Spiel gegen Serbien am Dienstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) in Belgrad stehen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dafür Maximiliane Rall und Linda Dallmann wieder zur Verfügung. Das zuletzt an Corona erkrankte Bayern-Duo hatte das Portugal-Spiel von der Tribüne aus verfolgt.