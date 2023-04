Trio um Wirtz trainiert individuell - wer spielen kann und bei wem es eng wird

Vor dem nächsten "Endspiel" von Bayer 04 arbeiten mit Florian Wirtz, Edmond Tapsoba und Exequiel Palacios gleich drei Leistungsträger an ihrer Rückkehr. Doch voraussichtlich wird nicht das komplette Trio bei der Partie an der Alten Försterei gegen Union Berlin dabei sein.

Beim 2:0-Erfolg gegen RB Leipzig am Sonntag hatte Xabi Alonso gleich auf vier potenzielle Schlüsselspieler verzichten müssen. Neben dem langzeitverletzten Torjäger Patrik Schick, der weiterhin Aufbautraining bestreitet, und Exequiel Palacios, der sich beim Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Union Saint-Gilloise an der hinteren Oberschenkelmuskulatur verletzt hatte, mussten auch Edmond Tapsoba und Florian Wirtz passen.

Am Mittwoch kehrten Wirtz, Tapsoba und Palacios zwar auf den Trainingsplatz zurück. Allerdings absolvierte das Trio nur eine individuelle Einheit. Tapsoba, den schon zuvor beim Rückspiel bei Union Saint-Gilloise muskuläre Probleme geplagt hatten, spulte dies genauso wie Palacios unter Anleitung von Athletiktrainer Daniel Jouvin ab.

Inwieweit das Trio am Samstag in der Partie bei Union Berlin zur Verfügung steht, das für Bayer 04 das nächste "Endspiel" um Platz 4 wird, bleibt abzuwarten. Die besten Karten besitzt Spielmacher Wirtz, der von seinem Infekt genesen ist und nun bis Samstag wieder zu Kräften kommen muss. Prognose: positiv.

Palacios dürfte für die Startelf eigentlich keine Rolle spielen

Für die beiden muskulär angeschlagenen Akteuren ist ein Ausblick nicht so einfach. Für Palacios dürfte es bis Samstag zeitlich eng werden. Schließlich hat der argentinische Weltmeister seit zwei Wochen kein Mannschaftstraining mehr absolviert. Für die Startelf kann er so eigentlich keine Rolle spielen, wenn er überhaupt rechtzeitig match-fit wird.

Fällt Palacios (für die Anfangsformation) aus, würde zwangsläufig Kerem Demirbay neben Robert Andrich in der Doppelsechs beginnen, da Nadiem Amiri gegen Leipzig seine 5. Gelbe Karte sah und gesperrt ist. Womit Xabi Alonso für das defensive Mittelfeld nur noch Daley Sinkgraven oder der 18-Jährige Noah Mbamba als Optionen als Einwechselspieler zur Verfügung stehen würden. Oder mit Odilon Kossounou, der diese Position vor seiner Leverkusener Zeit schon ein paarmal spielte, ein gelernter Verteidiger.

Tapsoba darf sich bessere Chancen als Palacios ausrechnen

Somit wäre Andrichs Einsatz im Mittelfeld zwingend erforderlich - und Xabi Alonso könnte nicht auf die Variante mit dem 28-Jährigen als zentralen Mann der Dreierabwehrkette zurückgreifen. Was wiederum die Einsatzfähigkeit von Tapsoba nochmal bedeutsamer macht.

Schließlich ist der Nationalspieler aus Burkina Faso der beste Spieleröffner unter Bayers Innenverteidigern. Ohne ihn (und ohne die Option Andrich in der Abwehrkette) würde Leverkusens auf einem gepflegten Aufbau aus der Defensive basierendes Spiel ein wichtiges Element fehlen.

So gewinnt die Fitness Tapsobas eine zusätzliche Brisanz, auch wenn Kossounou diesen gegen Leipzig gut vertrat. Allerdings darf sich Tapsoba, der bei Union Saint-Gilloise vorsichtshalber ausgewechselt und gegen Leipzig mit Blick auf den Saisonendspurt präventiv geschont worden war, bessere Chancen als Palacios ausrechnen, den Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen.

Stephan von Nocks