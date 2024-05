Trio um Matriciani soll Schalke verlassen - Büskens enttäuscht

Im Rahmen eines Mannschaftsfrühstücks gaben die Verantwortlichen beim FC Schalke 04 einem Trio den Laufpass. Auch Mike Büskens erfuhr auf diesem Wege von seinem Aus als Co-Trainer - und äußerte auf Instagram sein Unverständnis über die Art der Kommunikation.

Mit dem 0:2 in Fürth beendete der FC Schalke 04 am Sonntag eine verkorkste Saison, die trotz aller Sorgen schlussendlich doch glimpflich ausging. Weil sich die Königsblauen ab März deutlich steigerten, nach dem 3:1 gegen den späteren Meister FC St. Pauli nur noch zwei Spiele verloren und vor allem bei Heimspielen nicht zu bezwingen waren, stand der Klassenerhalt frühzeitig fest - in der Endabrechnung liegt S04 auf Rang zehn.

Am Pfingstmontag trafen sich Spieler und Verantwortliche bei einem Frühstück zum Saisonausklang, doch von versöhnlicher Stimmung war dabei wenig zu spüren. Informationen der WAZ und Sky, wonach den Spielern Henning Matriciani, Tobias Mohr und Lino Tempelmann in diesem Rahmen ein Abschied mangels sportlicher Perspektive nahegelegt wurde, decken sich mit kicker-Informationen.

Auch Fährmann vor dem Aus

Das Trio spielte unter Trainer Karel Geraerts nur eine untergeordnete Rolle, hat in Gelsenkirchen aber noch gültige Verträge. Auch Ralf Fährmann, der noch bis Sommer 2025 an S04 gebunden ist, seinen Platz im Tor aber an Marius Müller verloren hat, steht bei den Knappen ebenso vor dem Aus wie die suspendierten Timo Baumgartl und Dominick Drexler.

In einem Video-Post auf Instagram meldete sich am Dienstag auch Co-Trainer Mike Büskens zu Wort. Der 56 Jahre alte Eurofighter, der die Schalker als Interimstrainer im Sommer 2022 zum Wiederaufstieg in die Bundesliga geführt hatte, erklärte, ebenfalls in der Runde am Montag vom Ende seiner Zeit als Assistent erfahren zu haben: "Ich werde in der kommenden Saison nicht mehr Co-Trainer der Profimannschaft sein. Das teilte mir Matthias Tillmann (Vorstandsvorsitzender, Anm. d. Red.) gestern in einem kurzen Gespräch mit."

Ich glaube, dass die Entscheidung viel früher gefallen ist und nicht in den letzten zwei Tagen. Mike Büskens

"Leider war es mir nicht vergönnt - und das habe ich gestern auch in diesem Gespräch gesagt - mich von euch im Rahmen eines Spiels zu verabschieden", so Büskens weiter. "Ich glaube, dass die Entscheidung viel früher gefallen ist und nicht in den letzten zwei Tagen. Nichtsdestotrotz wünsche ich den neuen Entscheidern nur das Allerbeste."

"Ich für mich kann nur sagen, dass ich diesen Job geliebt habe und die Arbeit mit den jungen Spielern sehr gerne gemacht habe", blickt Büskens wehmütig auf die Arbeit mit Nachwuchstalenten wie Assan Ouedraogo oder Yusuf Kabadayi zurück. "Es war mir eine Freude und Ehre, sie bei den ersten Schritten ihrer Profikarriere zu begleiten. Mit ihnen auf und neben dem Platz zu arbeiten und ihnen die Schalker Werte zu vermitteln."