Trio übernimmt: Augsburg ohne Weinzierl gegen Freiburg

Beim Heimspiel gegen den SC Freiburg muss der FC Augsburg ohne Cheftrainer Markus Weinzierl auskommen. Der 47-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, fiel ein Schnelltest am Sonntag, der im Rahmen der täglichen Mannschaftstestung vorgenommen wurde, positiv aus. Dieses Ergebnis sei in der Zwischenzeit durch einen PCR-Test bestätigt worden. Der 47-Jährige weise "leichte Erkältungssymptome" auf.

Neben Weinzierl wurde ein weiteres Mitglied des Funktionsteams positiv getestet, alle anderen Tests fielen negativ aus.

Maurer, Zellner und Scheuermann übernehmen

Weinzierl hat sich nun in häusliche Isolation begeben und wird laut Verein "die vorgeschriebenen Quarantäne-Regelungen entsprechend einhalten". Er wird damit beim Heimspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht auf der Augsburger Bank sitzen. Die Aufgaben sollen vom Co-Trainer-Trio Reiner Maurer, Tobias Zellner und Jonas Scheuermann übernommen werden.

"Wir haben die Aufgaben innerhalb des Trainerteams schon klar aufgeteilt, so dass die Vorbereitung auf das Spiel und die Abläufe am Spieltag auch ohne mich bestmöglich geregelt sind", wird Weinzierl in der Vereinsmitteilung zitiert.

