Trio fehlt noch im FCA-Training - Fortschritte bei Berisha und Dorsch

Der FC Augsburg konnte bislang noch nicht vollzählig trainieren. Besserung ist allerdings in Sicht.

Gute Laune in Spanien: Die Profis des FC Augsburg. IMAGO/Krieger

Aus dem Augsburger Trainingslager in Algorfa (Spanien) berichtet Mario Krischel

Sonnig, kalt und windig. Mit grinsenden Gesichtern betraten die Profis des FC Augsburg am Donnerstagmorgen zum zweiten Mal den Trainingsplatz in Algorfa. Auf bestem Rasen folgten auf Aufwärm- und Passübungen schnell Spielzugformen in zwei verschiedenen Gruppen.

Niklas Dorsch mischte dabei voll mit. Der Mittelfeldmotor, der die gesamte erste Saisonhälfte nach zwei Mittelfußanbrüchen mit anschließender Operation verpasste, soll langsam wieder integriert werden, zeigte bislang aber keinerlei Beschwerden.

Anders als Mergim Berisha, der am Mittwoch noch individuell trainiert hatte und bereits nach einer halben Stunde wieder im Hotel verschwunden war. Bei der Vormittagseinheit wirkte er nun über die gesamte Dauer mit. Auch Jeffrey Gouweleeuw (nach Muskelbündelriss) steht zur Verfügung.

Florian Niederlechner, der im Sommer zu Hertha BSC wechselt, fehlte beim Geschehen, stattdessen kam der Angreifer nach Kraftübungen später nach, drehte ein paar Laufrunden und verschwand wieder. Am Nachmittag soll der Routinier jedoch genau wie Iago und Reece Oxford eingreifen.