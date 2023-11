Kritik an Dest, Reyna vor der Halbzeit raus: USA trotz Niederlage weiter

Die 1:2-Niederlage der USA gegen Trinidad und Tobago im Viertelfinal-Rückspiel der CONCACAF Nations League hatte eigentlich nur positive Auswirkungen. Wäre da nicht das Theater um Sergino Dest gewesen.

Auch nach Abpfiff hatten sich die Kollegen nicht restlos beruhigt. "Das ist komplett respektlos gegenüber den Mitspielern auf dem Platz, den Leuten auf der Bank", schimpfte US-Kapitän Tim Ream. "Es ist respektlos dem Spiel und den Schiedsrichtern gegenüber."

Was war passiert? Sergino Dest, vom FC Barcelona derzeit an die PSV Eindhoven verliehen, hatte sich in der 39. Minute erst über eine Einwurf-Entscheidung beschwert, den Ball weggeschlagen und dann so lange weiter gemeckert, dass er noch ein zweites Mal die Gelbe Karte von Referee Walter Lopez sah.

Podcast Italiens Entscheidungsspiel: Verpasst der Titelverteidiger die EM? Für Italien geht es am Montagabend um die direkte EM-Teilnahme. Manuel Neuer denkt derweil an einen neuen Vertrag - und ein Premier-League-Profi hat seltsame Essgewohnheiten. alle Folgen

"Er hat eine Reihe von Leuten in Gefahr gebracht, hat eine Reihe von Leuten dazu gebracht, bei diesem Wetter viel Extraarbeit zu leisten, und das ist unentschuldbar", kritisierte Nationaltrainer Gregg Berhalter. Er nahm Dortmunds Giovanni Reyna als Reaktion auf Dests Platzverweis schon in der 42. Minute vom Feld.

Qualifikation für Copa America damit geschafft

Hinterher erklärte er, dass Reynas Auswechslung zur Halbzeit ohnehin abgesprochen gewesen und so nur leicht vorgezogen worden sei. Der 21-Jährige hatte in den vergangenen Jahren oft mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Weil die US-Boys das Duell mit Trinidad und Tobago nach dem 3:0 im Hinspiel vergangene Woche aber insgesamt für sich entschied, reichte die knappe Niederlage zum Einzug ins Halbfinale der CONCACAF Nations League. Und nicht nur das: Dadurch ist die Berhalter-Elf, bei der Heidenheims Lennard Maloney in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zu seinem Pflichtspieldebüt kam, für die Copa America qualifiziert. Obwohl sie im kommenden Sommer als Gastgeber des Turniers fungiert, war sie zuvor nicht automatisch qualifiziert.

Die US-Amerikaner haben bisher beide Ausgaben der 2019 erstmals ausgetragenen Nations League gewonnen. Auch Panama steht im Halbfinale.